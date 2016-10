Compra de Voto: Professor candidato a vereador é flagrado suspeito de comprar voto em Novo Progresso

Um candidato a Vereador pelo Município de Novo Progresso foi flagrado na manhã deste domingo (2/09), com suspeita de compra de votos. O vídeo foi postado nas redes sociais (Facebook e WhatsApp) e deixa visível o dinheiro saindo da mão do candidato a vereador Professor Gilberto para o eleitor. Gilberto é candidato a vereador pela coligação “Progresso Para Todos” que tem a ex-prefeita Madalena (PSDBB) com candidata a prefeitura.

O vídeo que circula, denuncia o crime de compra de votos. O próprio candidato tira o dinheiro do bolso dentro de um supermercado e passa para o eleitor.

Compra de voto: uma prática que todo mundo sabe que acontece, mas que dificilmente consegue ser comprovada. odia da eleição, não é demais lembrar que a compra de voto ou “captação ilícita de sufrágio”, além de ilícito eleitoral é crime e dá cadeia. O Código Eleitoral prevê pena de prisão de até quatro anos para aqueles que oferecem ou prometem alguma quantia ou bens em troca de votos, mas também para o eleitor que receber ou solicitar dinheiro ou qualquer outra vantagem, para si ou para outra pessoa.

O candidato que é flagrado comprando votos também é punido com a cassação do registro ou do diploma do candidato e multa. Com as mudanças feitas pela Lei da Ficha Limpa (LC nº 135/2010), o candidato também fica inelegível por oito anos.

Por Jornal Folha do Progresso

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

