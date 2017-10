Comunicado- Cancelado Caravana PROPAZ

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso comunica que a Caravana Propaz que iria expedir documentos gratuitos neste Domingo, Segunda e Terça feira (22, 23 e 24 de Outubro) no Ginásio Municipal foi CANCELADA.

O motivo do cancelamento se deu por conta que a casa da moeda que é o órgão responsável pela fabricação da maioria dos documentos que seriam oferecidos, não entregou para o governo do estado o material a tempo. A Caravana Propaz será remarcada assim que o Governo do Estado do Pará receber as cédulas dos documentos.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Novo Progresso.

