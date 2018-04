Comunicado divulgado pela família de Avicii sugere que DJ se suicidou

(Foto: Divulgação)- Sueco que era superstar da música eletrônica dançante morreu aos 28 anos em Omã, na sexta (20)

Uma nota divulgada pela família do DJ Avicii, que morreu na última sexta (20), aos 28 anos, em Mascate, capital de Omã, dá a entender que o músico se matou. A polícia local descartou a hipótese de crime, mas disse que não poderia divulgar a causa e as circunstâncias da morte.

Nascido Tim Berlin na Suécia, Avicii adotou esse nome artístico _em referência ao conceito budista de “inferno” e se tornou um dos mais bem-sucedidos DJs do planeta, como expoente da chamada música eletrônica dançante. Ele é autor de sucessos como “Levels” e “Wake me up”.

Avicii fez fortuna, sendo um dos mais bem pagos DJs do mundo, mas desenvolveu problemas de saúde relacionados ao abuso do álcool e decidiu parar de fazer turnês em 2016, para proteger sua saúde.

Logo após a notícia da morte, a família de Avicii divulgou um comunicado agradecendo todas as homenagens e mensagens de carinho e apoio, mas pedindo também respeito à sua privacidade no momento de dor. Os pais e os três irmãos do DJ viajaram a Mascate para buscar seu corpo.

O comunicado divulgado nesta quinta (26) por sua família _e publicado em inglês pela revista Variety, segundo a qual o original sueco deixa mais clara a referência ao suicídio diz:

“Nosso amado Tim era uma alma artística frágil em busca de respostas para questões existenciais. Um superbem-sucedido perfeccionista, que viajou e trabalhou duro, num padrão que o conduziu a stress extremo.

Quando ele parou de fazer turnês, ele queria encontrar um equilíbrio na vida para estar feliz e poder fazer o que mais gostava na vida a música.

Ele lutou intensamente com pensamentos a respeito da Vida, da Felicidade e do Sentido (das coisas).

Ele não poderia ir adiante.

Ele queria encontrar paz.

Tim não levava jeito para (lidar com) a máquina de negócios na qual ele se viu, ele era um cara sensível que amava seus fãs, mas evitava os holofotes.

Tim, você será amado para sempre e sua falta será tristemente sentida.

A pessoa que você era e a sua música manterão sua memória viva. Amamos você,

Sua família.”

