Comunicado Exército brasileiro para Novo Progresso e Castelo de Sonhos

Tradicionalmente, a contribuição das Forças Armadas vai muito além de sua missão precípua, de defesa do território e da soberania nacionais, e abarca a ocupação e a integração do território, bem como a promoção do desenvolvimento nacional. A proteção ambiental e o legado secular de preservação, embora menos conhecidos, estão inseridos também nesse nobre rol de atividades.

Sendo assim, nos dias 2 e 3 de outubro, quarta e quinta feira, será realizada na cidade de Novo Progresso e Castelo de Sonhos, Campanha de Educação Ambiental nas vias urbanas.

serão distribuídos panfletos explicativos e poderão ser sanadas quaisquer dúvidas sobre o assunto com o a militares.

A Campanha tem por objetivo conscientizar a população para melhores práticas ambientais.

Cabe ressaltar que a abordagem dos militares será somente para fins de Conscientização Ambiental; não serão fiscalizados documentos dos veículos nem dos motoristas.

