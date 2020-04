Comunicador é preso em Marabá por extorsão e trocar sua foto pela imagem de BBB

Jacques responde a outras denúncias na Justiça, tanto em Marabá quanto em Santa Catarina. Agora, de extorsão consumada. (Foto:| Divulgação/PC)

Jacques Laurence do Nascimento Silva, que administra uma página de informações no Facebook, em Marabá, sudeste paraense, foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (09), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Marabá.

O comunicador é suspeito de ter cometido, em 23 de outubro do ano passado, o delito de extorsão ao capturar indevidamente fotos íntimas de uma mulher e ameaçar divulgá-las em redes sociais, caso a vítima não lhe repassasse R$ 5.000,00.

De acordo com as autoridades, o suspeito entrou em contato com a vítima via Whatsapp usando um número telefônico com prefixo do Rio de Janeiro. A polícia fez buscas em dois endereços ligados a ele, sendo um na Marabá Pioneira e outro no Bairro Bom Planalto.

Jacques Laurence também responde por outras denúncias na Justiça, tanto em Marabá quanto em Santa Catarina. Agora, vai responder por extorsão consumada.

Jacques é suspeito de ter alterado sua própria foto no Sistema Informatizado de Dados Penitenciários e colocado no sistema a foto de um participante do Big Brother Brasil. Um processo administrativo foi aberto para investigar como o Jacques conseguiu fazer essa alteração nos dados do sistema prisional, as autoridades querem saber se houve participação de algum membro das forças de segurança.

Ainda segundo a policia, Laurence também responde a processos em Marabá, desde 2011, por crimes de estelionato cometido por meio virtual. Esse mesmo crime ele teria cometido em Santa Catarina. Ele, aliás, já esteve preso na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, próximo à Região Metropolitana de Belém.

