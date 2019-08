Comunidade busca construção de ponte sobre o rio Tapajós no Pará

De acordo com o autor do projeto, a construção da ponte não é certa, pois exige um estudo que irá avaliar essa possibilidade(Foto | Arte: Orlean Cardoso)

Uma audiência realizada em Brasília-DF, na última terça-feira (6), discutiu a possibilidade de investimentos para a construção de uma ponte sobre o rio Tapajós, que ligaria a sede de Itaituba ao distrito de Miritituba, no oeste paraense.

O projeto, de autoria do deputado estadual Hilton Aguiar, lista alguns fatores para a construção da ponte, como o benefício para o transporte da safra de grãos para os portos de Miritituba.

Segundo o próprio deputado, não existe “nada concreto por hora” devido a um estudo que será feito para avaliar a possibilidade dessa construção, diante o tamanho da obra e, consequentemente, as exigências de grandes investimentos.

Participaram da reunião autoridades públicas, a exemplo do senador Zequinha Marinho, apoiadores do projeto e representantes de comunidades.

Autor: DOL /quarta-feira, 07/08/2019, 15:31 – Atualizado em 07/08/2019, 17:42 –

(Com informações do Giro Portal)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...