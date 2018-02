Comunidade de Barcarena acampa na frente da Hydro

Os moradores acamparam na frente da empresa para protestar contra os danos ambientais causados pela Hydro. (Foto: Maycon Nunes/Diário do Pará)

Centenas de moradores de Barcarena, no nordeste paraense, amanheceram nesta quarta-feira (28) acampados em frente à sede da Hydro, para protestar contras os danos causados pelo vazamento da bacia de rejeitos da empresa.

Com uma série de faixas e cartazes, a população das comunidades atingidas pediu o fim das atividades da empresa na região, além de crititar a falta de atuação do Governo do Estado, que consideram coniventes com os danos ambientais causados pela empresa.

Além de moradores, trabalhadores da própria empresa e representantes de sindicatos da região também participam do ato, que ocorre pacificamente, sem o bloqueio da via. Pelo menos duas viaturas da Polícia Militar acompanham o protesto.

Uma série de bacias criadas pela empresa para conter os rejeitos de alumina, que produz o alumínio, vazaram neste mês, causando danos ambientais na região. Segundo um laudo do Instituto Evandro Chagas, a água da região apresentou contaminação 25 vezes maior que o permitido por lei, o que poderia causar ainda problemas dermatológicos, gástricos e respiratórios.

Na edição de segunda-feira (26), uma reportagem do DIÁRIO mostrou que o então secretário estadual de Meio Ambiente, Luiz Ferandes Rocha, foi avisado sobre a possibilidade de desastre ainda em 2016. No dia 17 desde mês, o secretário foi novamente avisado sobre o risco de acidente.

(DOL)

