Concessionária realiza reativação de poço tubular profundo no Hospital Municipal de Novo Progresso

Doação realizada pela Águas de Novo Progresso beneficia moradores do município (Foto:Divulgação)



Buscando manter a regularidade do fornecimento de água, no Hospital Municipal de Novo Progresso, em situações pontuais de desabastecimento, a Águas de Novo Progresso realizou no último sábado (18.04), a reativação de um poço tubular profundo na unidade hospitalar. A iniciativa da concessionária, por meio de doação, faz parte das ações de projetos, obras e melhorias da concessionária a fim de beneficiar a população.

De acordo com o coordenador regional da concessionária, Diogo Gasparin, a ação irá auxiliar ao hospital em situações e não deixar que a unidade hospitalar fique sem o recurso para o tratamento de pacientes, consultas entre outras situações de rotina. “É um avanço muito grande para o município, com essa doação da bomba que realizamos, agora o hospital conta com um sistema de contingenciamento, um poço tubular profundo de 96 metros de profundidade que será utilizado em situações pontuais em que o sistema de abastecimento ficar comprometido no município”, frisou.

O Hospital Municipal de Novo Progresso atua no município há mais de 25 anos, Rosimeire Rodrigues Dourado, agradece ao empenho e esforços da concessionária em reativar o poço. “Minha eterna gratidão a toda equipe da Águas de Novo Progresso pelo apoio ao hospital, esse poço irá gerar uma maior confiabilidade e tranquilidade para que nossa atuação siga com responsabilidade sem causar transtornos aos pacientes”, pontuou.

A Águas de Novo Progresso está à disposição pelo atendimento 24h nos números 0800 647 6060 (ligação de telefone fixo e celular), ou via WhatsApp no (66) 9 9724-2963. Além do telefone, a concessionária disponibiliza ainda o aplicativo Águas APP, disponível gratuitamente para download nos sistemas Android e iOS.

