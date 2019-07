Concluído o Inquérito de chacina em Belterra, PC indicia autor

Foto: Sílvia Vieira/G1 – A Polícia Civil concluiu o inquérito que apura a chacina ocorrida em maio desse ano na zona rural de Belterra, no oeste do Pará. Mauro Barrozo foi indiciado pelos homicídios de três pessoas da mesma família: Douglas Boscheto de Paula, 12 anos, Raimundo Silva de Paula (pai de Douglas) e do idoso Pedro Hélio Boscheto (avô de Douglas).

Sobre a morte do filho do autor da chacina, Manoel Barrozo, de 12 anos, a polícia solicitou prorrogação do prazo, para esclarecer a autoria do crime após o resultado da perícia. Ao G1, o delegado Wiliam Richer Fonseca informou que foi solicitado o prazo de 30 dias para esclarecer a morte do garoto.

“Estou esperando a perícia concluir alguns quesitos suplementares que foram requisitados e, por esse motivo, encaminhei o auto de investigação para a Justiça solicitando dilatação de prazo”, disse o delegado.

A chacina aconteceu no dia 28 de maio deste ano, quando três pessoas da mesma família foram encontradas mortas em uma fazenda na comunidade Paca, em Belterra. No dia seguinte, o filho do autor da chacina, Manoel Barrozo, de 12 anos, foi encontrado morto no meio do mato na comunidade São Benedito, onde morava com o pai e um irmão. Mauro ficou dias foragido na companhia da mãe e do outro filho e só foi preso dia 6 de junho em Santarém.

