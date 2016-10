Concórdia do Pará – Educadores ocupam prédio da prefeitura

O clima na cidade de Concórdia do Pará, na região nordeste do estado é de tensão, pois os professores da rede municipal ocupam desde a última quinta-feira (19), o prédio da Prefeitura Municipal.

O motivo é que os educadores não receberam o salário do mês de setembro, que venceu no último dia 5 e que ainda não foi pago pelo poder executivo municipal, o que deixa os servidores em alerta para os próximos meses do ano, além do 13º salário.

“Estamos em greve desde o dia 14 após esperar o pagamento dos nossos salários e desde ontem decidimos ocupar o prédio da Prefeitura”, disse uma servidora, que não quer ser identificada.

“Tivemos uma reunião com o prefeito ontem e o mesmo informou que não tem dinheiro para efetuar o pagamento e após a reunião decidimos acampar no prédio da Prefeitura”, completou.

(Foto: Via Whatsapp)

Os educadores não descartam a possibilidade de fechar as rodovias que dão acesso aos municípios de Bujaru e Acará, a rodovia PA-252.

A reportagem do portal DOL tentou entrar em contato com a prefeitura de Concórdia do Pará, porém não tivemos retorno.

(DOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...