Concurso Adepará: edital este mês para níveis médio e superior- Vaga Para Novo Progresso

(Foto:Reprodução internet) – Quem espera a abertura do concurso da Adepará – Agência de Defesa Agropecuária do Pará – deve ficar atento, pois a previsão é que o edital para cargos dos níveis médio e superior seja publicado ainda em agosto. O documento estava sob análise do Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração (Sead) mas, de acordo com o órgão, já passou pelo setor e agora depende da aprovação da secretária da pasta, Alice Viana Soares Monteiro.

A expectativa é que as inscrições sejam abertas neste mês. Em julho, a secretaria havia divulgado que as provas seriam aplicadas até o fim de setembro. No entanto, tendo em vista que o edital ainda não saiu, é provável que os exames aconteçam em outubro ou novembro. Os exames serão em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá e Santarém.

A seleção da Adepará oferecerá 50 vagas efetivas, sendo 13 de nível superior e 37 de nível médio. A banca organizadora será a AOCP, escolhida em fevereiro deste ano.

No nível superior todas as oportunidades serão para fiscal estadual agropecuário, sendo dez na especialidade Medicina Veterinária e três em Agronomia. No primeiro caso, as lotações serão distribuídas entre as unidades regionais de Altamira (uma), Breves (uma), Itaituba (uma), Redenção (uma), São Geraldo do Araguaia (uma), Santarém (uma), Tucumã (uma), Tucuruí (uma) e Xinguara (uma). Já para a especialidade Agronomia, serão em Altamira (uma), Santarém (uma) e Tucumã (uma).

Para concorrer, além do diploma de curso superior nas respectivas áreas, também será necessário o registro no órgão de classe. Ambos os cargos têm remuneração inicial de R$3.486,71. A carga de trabalho é de 40 horas por semana.

As outras 37 vagas do concurso são de nível médio, para agente fiscal agropecuário, sendo 34 para ampla concorrência e três reservadas às pessoas com deficiência (PcD). Neste caso, o requisito é o ensino médio completo com curso profissionalizante de técnico agrícola ou de técnico em agropecuária. A remuneração é de R$1.489,86 para 40 horas por semana.

As vagas de agentes fiscais serão distribuídas da seguinte forma, nas unidades regionais: Almeirim (três), Breves (cinco de ampla concorrência e uma PCD), Itaituba (duas), Novo Progresso (uma), Oriximiná (quatro ampla concorrência e uma PCD), Paragominas (uma), Rondon do Pará (duas), Santarém (uma), São Geraldo do Araguaia (duas), Tucumã (oito ampla concorrência e uma PCD ), Tucuruí (uma) e Xinguara (quatro).

