Concurso Adepará: sai classificação preliminar para agente e fiscaL

O candidato também poderá consultar individualmente o desempenho através do link ‘boletim de desempenho final’, disponível no endereço eletrônico do Instituto AOCP, organizador, pelos próximos 29 dias.

Será possível interpor recursos contra as notas até a sexta-feira, 21. Os interessados deverão protocolar o requerimento em formulário próprio disponível também no site da banca.

Para ser aprovado na prova objetiva, foi preciso obter 50% ou mais do total de pontos previstos na avaliação, além de não zerar as questões de Língua Portuguesa. Também houve prova discursiva para os classificados no exame de múltipla escolha e discursiva para os concorrentes no nível superior.

Concurso teve duas mil inscrições

As inscrições para o concurso Adepará somaram um total de 2.529 candidatos. A maior parte concorreu a agente fiscal agropecuário, de nível médio/técnico, que somou 1.377 inscritos e oferta 37 vagas. Deste modo, a concorrência aproximada foi de 37 candidatos por vaga.

Já para fiscal, que exige nível superior, foram 1.152 inscrições. Embora o número de inscritos tenha sido menor, a concorrência foi maior, pois a oferta é de apenas 13 vagas. Para cada oportunidade, 89 pessoas concorreram.

O concurso oferece ao todo 50 vagas efetivas. Das 37 de agente fiscal agropecuário, 34 são para ampla concorrência e três reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD). O requisito é o nível médio completo com curso profissionalizante de técnico Agrícola ou de Agropecuária. A remuneração é de R$1.489,86, para 40 horas por semana.

As vagas do cargo serão distribuídas pelas regionais de: Almeirim (três), Breves (seis), Itaituba (duas), Novo Progresso (uma), Oriximiná (cinco), Paragominas (uma), Rondon do Pará (duas), Santarém (uma), São Geraldo do Araguaia (duas), Tucumã (nove), Tucuruí (uma) e Xinguara (quatro).

No nível superior todas as oportunidades são para fiscal estadual, sendo dez na especialidade de Medicina Veterinária e três em Agronomia. No primeiro caso, as lotações são para as unidades regionais de Altamira (uma), Breves (uma), Itaituba (uma), Redenção (uma), São Geraldo do Araguaia (duas), Santarém (uma), Tucumã (uma), Tucuruí (uma) e Xinguara (uma).

Já para a especialidade de Agronomia, as oportunidades são para Altamira (uma), Santarém (uma) e Tucumã (uma). Para concorrer, além do curso superior, é necessário o registro no órgão de classe. O fiscal estadual agropecuário tem remuneração inicial de R$3.486,71, para jornada de 40 horas.