Concurso Adepará: sai resultado da prova e convocação para títulos

Foto:Reprodução – Os candidatos do concurso Adepará – Agência de Defesa Agropecuária do Pará – já podem consultar o resultado final da prova objetiva. Também foram divulgadas a lista dos que terão a prova discursiva corrigida e a convocação para a análise de títulos.

Os convocados para a prova de títulos devem preencher o formulário para entrega até as 23h desta sexta-feira, 23. Depois é preciso imprimir duas vias do comprovante, de modo que uma fique para si e a outra seja encaminhada junto com os documentos até 26 de novembro. O endereço será gerado junto com o comprovante.

♦ Resultado da prova objetiva

♦ Candidatos que terão discursiva corrigida

Para ser considerado aprovado na prova objetiva é preciso ter alcançado, pelo menos, 50% do total de pontos, além de não zerar a disciplina de Português. Os candidatos a fiscal classificados em até cinco vezes o número de vagas são os que terão prova discursiva considerada na avaliação.

O concurso Adepará oferta 50 vagas efetivas distribuídas entre níveis médio e superior. No nível médio são 37 oportunidades agente fiscal agropecuário. Dessas, 34 para ampla concorrência e três reservadas aos portadores de deficiência (PcD).

Para ingressar na carreira será necessário o ensino médio completo e curso profissionalizante de técnico agrícola ou de técnico em agropecuária. A remuneração inicial do cargo é de R$1.489,86 para trabalhar 40 horas por semana.

As vagas estão distribuídas entre várias unidades regionais, sendo elas: Almeirim (três), Breves (cinco de ampla concorrência e uma PCD), Itaituba (duas), Novo Progresso (uma), Oriximiná (quatro ampla concorrência e uma PCD), Paragominas (uma), Rondon do Pará (duas), Santarém (uma), São Geraldo do Araguaia (duas), Tucumã (oito ampla concorrência e uma PCD ), Tucuruí (uma) e Xinguara (quatro).

As demais vagas são todas de nível superior na carreira de fiscal estadual agropecuário. Serão preenchidos dez cargos na especialidade Medicina Veterinária nas localidades Altamira (uma), Breves (uma), Itaituba (uma), Redenção (uma), São Geraldo do Araguaia (duas), Santarém (uma), Tucumã (uma), Tucuruí (uma) e Xinguara (uma).

As outras três são para especialidade Agronomia com lotação em Altamira (uma), Santarém (uma) e Tucumã (uma). Os dois cargos têm remuneração inicial de R$3.486,71 e exigem também do registro nos respectivos órgãos de classe.

