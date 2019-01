Concurso Adepará: sai resultado final para fiscal e agente com vaga para Novo Progresso

(Foto: Divulgação/Adepará) – Saiu o resultado final do concurso para agentes e fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Pará. A classificação definitiva dos candidatos foi divulgada na tarde desta quarta-feira, 2, no site do Instituo AOCP, organizador, e no Diário Oficial do dia 28.

Após analisar os recursos impetrados contra a classificação preliminar, a banca manteve o resultado divulgado. Os candidatos podem consultar as respostas até 12 de janeiro no endereço eletrônico do organizador.

Publicado em agosto de 2018, o edital do concurso Adepará conta com 50 vagas efetivas nos níveis médio e superior. Das oportunidades, 37 são para o cargo de agente fiscal agropecuário, sendo 34 para ampla concorrência e três reservadas aos portadores de deficiência (PcD).

As outras 13 são de fiscal estadual agropecuário, sendo dez na especialidade Medicina Veterinária e três em Agronomia. Os selecionados nos níveis médio e superior terão iniciais de R$1.489,86 e R$3.486,71, respectivamente. A carga de trabalho será de 40 horas por semana.

No caso de agentes, as lotações serão distribuídas da seguinte forma nas unidades regionais: Almeirim (três), Breves (cinco de ampla concorrência e uma PCD), Itaituba (duas), Novo Progresso (uma), Oriximiná (quatro ampla concorrência e uma PCD), Paragominas (uma), Rondon do Pará (duas), Santarém (uma), São Geraldo do Araguaia (duas), Tucumã (oito ampla concorrência e uma PCD ), Tucuruí (uma) e Xinguara (quatro).

Os ficais de Medicina Veterinária trabalharão nas unidades de Altamira (uma), Breves (uma), Itaituba (uma), Redenção (uma), São Geraldo do Araguaia (duas vagas), Santarém (uma), Tucumã (uma), Tucuruí (uma) e Xinguara (uma). Já os selecionados para Agronomia, em Altamira (uma), Santarém (uma) e Tucumã (uma).

Concurso teve mais de 2 mil inscritos

Encerradas no dia 20 de setembro, as inscrições para o concurso somaram um total de 2.529 candidatos. O número de faltosos na prova, no entanto, não foi divulgado. A maior parte dos cadastros foi para o cargo de agente fiscal agropecuário, de nível médio/técnico.

A carreira somou 1.377 concorrentes para as 37 vagas. Deste modo, estima-se que a concorrência foi de cerca de 37 candidatos por vaga. Já para fiscal estadual, que exige nível superior, foram 1.152 inscrições, mas a concorrência foi maior, pois a oferta é de apenas 13 vagas. Disputaram 89 candidatos por vaga.

Os candidatos foram avaliados por meio de até três etapas de avaliação: prova objetiva, prova discursiva e análise de títulos. Esta última foi destinada apenas a concorrentes em cargos de nível superior. Houve aplicação nas cidades de Marabá, Belém, Santarém, Itaituba e Altamira.

