Concurso Banco da Amazônia 2018 – Edital e Inscrição

Banco da Amazônia – BASA realiza concurso público para preencher 551 vagas em cargos de Técnico Bancário e Técnico Científico. As inscrições abrem no dia 27 de fevereiro e seguem até o dia 19 de março.

Saiu o edital. O Banco da Amazônia publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (27), o edital do concurso público (concurso BASA) que oferta 551 vagas, sendo 46 para preenchimento imediato e 505 vagas para formação de cadastro de reserva, em cargos de ensino médio e superior para lotação em diversos estados.

Concurso do Banco da Amazônia 2018 – Edital e InscriçãoO concurso será coordenado pela Fundação Cesgranrio e as oportunidades são para os Polos do Banco situados nos estados do Pará, Roraima, Mato Grosso, Amapá, Amazonas, Tocantins, Rondônia, Acre e Maranhão. Do total de vagas abertas, 5% serão reservadas para os candidatos portadores de deficiência e 20% para os candidatos negros ou pardos.

Cargos

São 370 vagas abertas na função de Técnico Bancário, que exige certificado de conclusão de nível médio e tem salário inicial de R$ 2.380,82, por jornada semanal de 30 horas.

Notícias relacionadas

Concurso TJ-AL 2017: inscrições prorrogadas para 131 vagasConcurso TJ-AL 2017: inscrições prorrogadas para 131 vagas Concurso SAP-SP 2018: Inscrição para 416 vagas termina hojeConcurso SAP-SP 2018: Inscrição para 416 vagas termina hoje 22 concursos abrem inscrições para 17 mil vagas nesta segunda-feira, 2622 concursos abrem inscrições para 17 mil vagas nesta segunda-feira, 26 Gabarito do concurso da Educação (SEC-BA) para professores é divulgado pela FCC; confiraGabarito do concurso da Educação (SEC-BA) para professores é divulgado pela FCC; confira

Outras 6 vagas são para Técnico Científico na área de medicina do trabalho, com requisito de curso de graduação de nível superior em Medicina e pós-graduação, com carga horária mínima de 360 horas, em Medicina do Trabalho, além de registro no CRM. O salário é de R$ 2.829,75, por jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Há ainda 175 vagas para Técnico Científico na área de Tecnologia da Informação, que exige graduação de nível superior de Bacharel em Ciência da Computação, Bacharel em Sistema de Informação, Gestão da Tecnologia da Informação, Bacharel em Tecnologia da Informação, Tecnologia em Bancos de Dados, Tecnologia em Processamento de Dados, Tecnologia em Rede de Computadores, Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação Análise de Sistema, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, Bacharelado em Informática, Ciência da Informação, Computação – ênfase em Sistema de Informação, Informática – Análise de Sistema, Informática – Sistema de Informação, Tecnologia em Projeto de Sistema de Informação ou Desenvolvimento de Sistemas. O salário deste cargo será de R$ 2.829,75 por regime de trabalho de 30 horas na semana.

O BASA oferece ainda benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.317,73; auxílio-creche; possibilidade de exercício de funções gratificadas, participação nos lucros e resultados, possibilidade de participação em plano de previdência privada, entre outros.

Prepare-se: Apostila de estudo para Técnico Bancário do BASA

Inscrição

As inscrições no concurso poderão ser feitas no período de 27 de fevereiro a 19 de marco de 2018, pela internet, no site da Cesgranrio – www.cesgranrio.org.br. A taxa de inscrição será de R$ 62,00 para nível médio e R$ 80,00 para superior.

O concurso constará de provas objetivas com 60 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos (língua portuguesa, matemática, legislação, atualidades, noções de informática e atendimento) e 30 questões de conhecimentos específicos. Cada questão da prova vale 1 ponto e será aprovado na etapa o candidato que obtiver aproveitamento superior a 55% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas; superior a 45% do total da pontuação da prova de conhecimentos básicos e 55% da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos.

As provas objetivas serão realizadas no dia 29 de abril nas cidades de Belém/PA, Boa Vista/RR, Cuiabá/MT, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Santarém/PA e São Luís/MA, em locais e horários que serão divulgados a partir do dia 25 de abril. Já no dia 30 de abril a Fundação Cesgranrio divulgará os gabaritos provisórios das provas e no dia 5 de junho saem os resultados preliminares.

O prazo de validade do concurso é de um ano a contar da data de publicação do edital de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério do Banco da Amazônia. Veja o edital:

Anexo: Edital Concurso Banco da Amazônia – BASA 2018

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por: Clécio Etges

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...