Concurso Banco do Brasil (BB) 2018: Sai edital para Escriturário

Banco do Brasil abre novo concurso para Escriturários nas cidades de Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP. São 30 vagas e cadastro reserva na carreira que exige nível médio e tem remuneração de R$ 2.718,73, mais benefícios.

Está aberto o novo concurso público do Banco do Brasil (concurso BB 2018). O edital da seleção saiu pelo Diário Oficial da União de 7 de março e está a cargo da Fundação Cesgranrio. São 30 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para a carreira de Escriturário, que exige nível médio completo.

Banco do Brasil abre concurso para EscriturárioO banco vinha realizando suas seleções por região, mas o novo concurso se dará a nível nacional, no entanto, apenas para lotações em agências das cidades de Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP. Mesmo com a abertura imediata de apenas 30 vagas, a previsão é de que muitos aprovados sejam convocados no decorrer da validade do certame, como sempre aconteceu em concursos anteriores do banco.

O concurso é para a carreira inicial administrativa, cargo de Escriturário, que exige formação de nível médio completo e 18 anos de idade na data da contratação. Os Escriturários têm salários iniciais de R$ 2.718,73 por jornada de trabalho de 30 horas semanais, mais vantagens como possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional, participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e acordo sindical vigente; vale-transporte; vale-cultura; auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição de R$ 1.314,93; auxílio a filho com deficiência; plano odontológico; assistência médica e previdência privada.

Inscrição concurso BB

As inscrições no concurso estarão abertas de 08 de março às 23h59min do dia 27 de março de 2018, pela internet, no site da Fundação Cesgranrio – www.cesgranrio.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 48,00.

Os Escriturários atuam na comercialização de produtos e serviços do Banco, atendimento ao público, atuação no caixa (quando necessário), contatos com clientes, prestação de informações aos clientes e usuários; redação de correspondências em geral; conferência de relatórios e documentos; controles estatísticos; dentre outras atividades.

Provas

O concurso será composto de prova objetiva, eliminatória e classificatória, com 70 questões de múltipla escolha, sendo 20 de conhecimentos básicos (língua portuguesa, língua inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro), e 50 questões de conhecimentos específicos (probabilidade e estatística, conhecimentos bancários e conhecimentos de informática), além de prova de redação, de caráter eliminatório.

Veja como serão as provas segundo o item 7.1.2 do edital 01/2018:

Para ser aprovado na etapa objetiva o candidato deve alcançar 60% do total de pontos no conjunto das provas; atingir 55% do total de pontos da prova objetiva de conhecimentos básicos e ter 60% dos pontos na área de conhecimentos específicos.

As provas serão realizadas no dia 13 de maio nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) ou São Paulo (SP), nos locais divulgados nos dias 10 e 11 de maio.

O gabarito preliminar será divulgado no dia 14 de maio, pelo site da Fundação Cesgranrio, e o resultado final da prova objetiva e preliminar da etapa discursiva está previsto para sair em 12 de junho.

O prazo de validade do concurso será de um ano para contratação dos aprovados, com possibilidade de prorrogação uma vez, por igual período, a critério exclusivo da Direção.

veja o edital 01/2018 do concurso do Banco do Brasil

Último foi para região Nordeste

A última seleção do BB abriu em agosto de 2015 e teve provas aplicadas em outubro para lotação em 6 estados da região Nordeste. A Fundação Cesgranrio coordenou a seleção que teve 153.286 inscritos para 860 vagas nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, sendo 95 imediatas e 765 para cadastro de reserva.

Em acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Banco não fará mais concursos apenas para formação de cadastro de reserva, como era comum no órgão. O cadastro reserva não será abandonado, mas haverá definição das vagas imediatas que serão, obrigatoriamente, preenchidas.

O Banco do Brasil é atualmente a maior instituição financeira da América Latina e tem por volta de 100 mil funcionários em todo o país.

Conteúdo das provas

Conhecimentos Básicos

LÍNGUA PORTUGUESA: Emprego do acento indicativo de crase; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos (próclise, mesóclise e ênclise); Emprego dos sinais indicativos de pontuação: vírgula, ponto, ponto e vírgula, dois-pontos, reticências, aspas, travessão e parênteses.

LÍNGUA INGLESA: Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a interpretação de textos técnicos.

MATEMÁTICA: Lógica proposicional; Noções de conjuntos; Relações e funções; Funções polinomiais; Funções exponenciais e logarítmicas; Matrizes; Determinantes; Sistemas lineares; Sequências; Progressões aritméticas e progressões geométricas; Matemática financeira.

ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO: Sistema Financeiro Nacional. Dinâmica do mercado. Mercado bancário.

Conhecimentos Específicos

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: Análise combinatória; Noções de probabilidade; Teorema de Bayes; Probabilidade condicional; Noções de estatística; População e amostra; Análise e interpretação de tabelas e gráficos; Regressão, tendências, extrapolações e interpolações; Tabelas de distribuição empírica de variáveis e histogramas; Estatística descritiva (média, mediana, variância, desvio padrão, percentis, quartis, outliers, covariância).

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional: Conselho Monetário Nacional; COPOM – Comitê de Política Monetária. Banco Central do Brasil; Comissão de Valores Mobiliários. Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, caderneta de poupança, capitalização, previdência, investimentos e seguros. Noções de Mercado de capitais. Noções de Mercado Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas. Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações, Circular Bacen 3.461/2009 e suas alterações e Carta-Circular Bacen 3.542/12. Autorregulação Bancária.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Linguagens de programação: Java (SE 8 e EE 7), Phyton 3.6, JavaScript/EcmaScript 6, Scala 2.12 e Pig 0.16; Estruturas de dados e algoritmos: busca sequencial e busca binária sobre arrays, ordenação (métodos da bolha, ordenação por seleção, ordenação por inserção, lista encadeada, pilha, fila, noções sobre árvore binária), noções de algoritmos de aprendizado supervisionados e não supervisionados; Banco de dados: conceitos de banco de dados e sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD), modelagem conceitual de dados (a abordagem entidade-relacionamento), modelo relacional de dados (conceitos básicos, normalização), banco de dados SQL (linguagem SQL (SQL2008), linguagem HiveQL (Hive 2.2.0)), banco de dados NoSQL (conceitos básicos, bancos orientados a grafos, colunas, chave/valor e documentos), data Warehouse (modelagem conceitual para data warehouses, dados multidimensionais); Tecnologias web: HTML 5, CSS 3, XML 1.1, Json (ECMA-404), Angular.js 1.6.x, Node.js 6.11.3, REST; Manipulação e visualização de dados: linguagem R 3.4.2 e R Studio 5.1, OLAP, MS Excel 2013; Sistema de arquivos e ingestão de dados: conceitos de MapReduce, HDFS/Hadoop/YARN 2.7.4, Ferramentas de ingestão de dados (Sqoop 1.4.6, Flume 1.7.0, NiFi 1.3.0 e Kafka 0.11.0).

Por: Adriano G. Maas

