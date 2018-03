Concurso Banpará 2018: Edital sairá pela Fadesp

Vagas serão para Técnico Bancário e também para cargos de nível superior. Banco do Estado do Pará contratou a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa para coordenação do certame.

Saiu no Diário Oficial do Estado do Pará desta terça-feira, 13 de março, a empresa responsável pela organização do próximo concurso público do Banco do Estado do Pará (concurso Banpará 2018). Por meio de dispensa de licitação e com contrato fixado no valor de R$ 1.252.020,00, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – Fadesp será a responsável pela elaboração do edital, divulgação e aplicação das provas da nova seleção – veja abaixo.

Concurso no Banpará em 2018 terá edital pela FadespO novo concurso do Banpará será para provimento de cargos de nível médio, carreira de Técnico Bancário e para nível superior, em funções ainda não confirmadas, mas que devem envolver as carreiras de Assistente Social, Contador, Engenheiro Eletricista, Médico do Trabalho e Técnico em Informática, mesmas funções abertas na última seleção, ocorrida em 2015.

A seleção terá provas objetivas para todos os cargos, mais prova de títulos para cargos de nível superior, onde contam pontos o exercício de atividade profissional de nível superior na administração pública ou na iniciativa privada, em cargos da área específica de atuação, como também diploma, devidamente registrado, de conclusão de pós-graduação, mestrado ou doutorado.

O último concurso do Banpará, realizado em 2015 para cargos de Nível Médio – Técnico Bancário e Nível Superior – Assistente Social, Contador, Engenheiro Eletricista, Médico do Trabalho e Técnico em Informática/ Desenvolvimento de Sistemas e Acompanhamento de Projetos, foi coordenado pela organizadora EXATUS e teve a validade encerrada no dia 10 de janeiro de 2018.

As vagas foram destinadas a várias cidades do estado, como Polos de Belém e Região das Ilhas, Santarém, Marabá e Castanhal. Para candidatos de nível médio foram 32 vagas de Técnico Bancário, com salário inicial de R$ 1.796,45, mais benefícios. Já com requisito de ensino superior na área do cargo, haviam vagas de Assistente Social (CR), Contador (3), Engenheiro Agrônomo (CR), Engenheiro Eletricista (1), Médico do Trabalho (1) e Técnico em Informática na área de Desenvolvimento de Sistemas e Acompanhamento de Projetos (3), com remunerações entre R$ 3.092,53 e R$ 4.727,65.

Além do salário, os aprovados terão benefícios como participação nos lucros e resultados do Banpará, nos termos da legislação pertinente; possibilidade de adesão ao plano de saúde e ao plano de previdência complementar; vale cultura, auxílio refeição/alimentação e auxílio cesta/alimentação.

Durante a validade do concurso, 15 convocações foram feitas para o cargo de Técnico Bancário, com mais de 250 candidatos aprovados convocados para ingresso no banco – veja.

A última prova objetiva para técnico bancário foi composta de 60 questões, 25 de conhecimentos básicos (língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos gerais) e 35 de conhecimentos específicos (matemática, atendimento, noções de ética e conhecimentos bancários) – veja mais no edital do Banpará de 2015.

Veja a contratação da Fadesp para coordenação do novo concurso Banpará:



