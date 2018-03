Concurso BASA 2018: Confira as cidades com vagas!

O concurso do Banco da Amazônia S/A (BASA) está com inscrições abertas e visa preencher 551 vagas para cargos de níveis médio e superior. (Foto Divulgação)

As funções contempladas neste certame são as de Técnico Bancário e de Técnico Científico (áreas: Medicina do Trabalho e Tecnologia da Informação).

Para se inscrever acesse o site da banca, Cesgranrio, até a próxima segunda dia 19 de março de 2018. As taxas variam de R$ 62,00 a R$ 80,00.

As provas serão realizadas no dia 29 de abril de 2018, portanto se você deseja salários que variam de R$ 3.698,55 a R$ 4.147,47 comece já seus estudos e garanta sua vaga com a Apostila BASA » clique «

“Confira as cidades com vagas do concurso BASA”

As vagas serão distribuídas entre 9 estados e diversas cidades, confira abaixo os polos de trabalho:

Acre: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Extrema, Feijó, Plácido de Castro, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri demais municípios do estado do Acre em que o Banco venha a instalar Unidade.

Amazonas: Boca do Acre, Carauari, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Maués, Parintins, Tefé e demais municípios do estado do Amazonas em que o Banco venha a instalar Unidade.

Amapá: Laranjal do Jari, Macapá, Santana e demais municípios dos estados do Amapá em que o Banco venha a instalar Unidade.

Maranhão: Alto Parnaíba, Bacabal, Balsas, Caxias, Carolina, Coroatá, Estreito, Imperatriz, Pinheiro, Santa Inês, São Luís, Vitória do Mearim, e demais municípios do estado do Maranhão em que o Banco venha a instalar Unidade.

Mato Grosso: Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Guiratinga, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e demais municípios do estado do Mato Grosso em que o Banco venha a instalar Unidade.

Pará: Abaetetuba, Alenquer, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Castanhal, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Igarapé-Miri, Itaituba, Jacundá, Marabá, Monte Alegre, Nova Ipixuna, Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Pacajá, Paragominas, Paraoapebas, Placas, Redenção, Rondon do Pará, Rurópolis, Santarém, Santana do Araguaia, São Félix do Xingú, São Miguel do Guamá, Soure, Tailândia, Tomé Açú, Tucumã, Tucuruí, Uruará, Xinguara e demais municípios do estado do Pará em que o Banco venha a instalar Unidade.

Roraima: Boa Vista, Caracaraí e demais municípios do estado de Roraima em que o Banco venha a instalar Unidade.

Rondônia: Ariquemes, Buritis, Cacoal, Cerejeiras, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Vilhena e demais municípios do estado de Rondônia em que o Banco venha a instalar Unidade.

Tocantins: Almas, Araguaçú, Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Miracema do Tocantins, Miranorte, Natividade, Palmas, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional, Tocantinópolis, Xambioá e demais municípios do estado do Tocantins em que o Banco venha a instalar Unidade.

Quer conhecer todos os detalhes deste concurso e ainda ter acesso ao edital » clique aqui «

Faça sua inscrição clique AQUI

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...