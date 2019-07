Concurso BASA: Banco da Amazônia prorroga validade de concurso público até 2020

O prazo de validade do último concurso público do Banco da Amazônia foi prorrogado até 03 de julho de 2020, conforme documento publicado publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, 02 de julho.(Foto:Reprodução)

O certame foi divulgado para preencher 46 vagas imediatas nos cargos de Técnico Bancário e Técnico Científico nas áreas de Medicina do Trabalho e Tecnologia da Informação (TI). Além disso, conforme o documento publicado, serão 505 vagas na modalidade cadastro reserva, para contratação conforme necessidade, totalizando a oferta de 551 oportunidades.

As oportunidades foram destinadas aos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins.

De acordo com o relatório divulgado pela banca organizadora, foram 119.627 candidatos inscritos, sendo 117.601 de Técnico Bancário, 2.004 de Técnico Científico – Tecnologia da Informação e 22 de Técnico Científico – Médico do Trabalho.

As vagas foram destinadas as cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Extrema, Feijó, Plácido de Castro, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri, Boca do Acre, Carauari, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Maués, Parintins, Tefé, Laranjal do Jari, Macapá, Santana, Alto Parnaíba, Bacabal, Balsas, Caxias, Carolina, Coroatá, Estreito, Imperatriz, Pinheiro, Santa Inês, São Luís, Vitória do Mearim, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Guiratinga, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Abaetetuba, Alenquer, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Castanhal, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Igarapé-Miri, Itaituba, Jacundá, Marabá, Monte Alegre, Nova Ipixuna, Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Pacajá, Paragominas, Paraoapebas, Placas, Redenção, Rondon do Pará, Rurópolis, Santarém, Santana do Araguaia, São Félix do Xingú, São Miguel do Guamá, Soure, Tailândia, Tomé Açú, Tucumã, Tucuruí, Uruará, Xinguara, Boa Vista, Caracaraí, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Cerejeiras, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Vilhena, Almas, Araguaçú, Araguaína, Araguatins, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Miracema do Tocantins, Miranorte, Natividade, Palmas, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional, Tocantinópolis e Xambioá.

Provas do concurso

As provas objetivas foram aplicadas no dia 29 de abril de 2018, nas cidades de Belém/PA, Boa Vista/RR, Cuiabá/MT, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Santarém/PA e São Luís/MA. A avaliação teve duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, para o cargo de nível médio e de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para o cargo de nível superior.

Para o cargo de TÉCNICO BANCÁRIO será constituída de provas objetivas de conhecimentos básicos, com 30 questões, e de Conhecimentos Específicos, com 30 questões, num total de 60 questões de múltipla escolha.

A prova objetiva de Conhecimentos Básicos, de caracteres eliminatório e classificatório, totalizará 30 pontos e será composta de questões de:

Língua Portuguesa I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos);

Matemática I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos);

Legislação I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos);

Atualidades I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos);

Noções de Informática I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos);

e Atendimento (focado em vendas) I (5 questões, no valor de 1 ponto cada, subtotalizando 5 pontos).

A prova objetiva de Conhecimentos Específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, terá 30 questões, no valor de 1 ponto cada, totalizando 30 pontos. Cada questão das provas objetivas apresentou 5 (cinco) alternativas (A; B; C; D e E), sendo uma única delas a resposta correta.

