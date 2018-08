Concurso da Adepará tem vagas para Novo Progresso, Itaituba, Santarém e Altamira; salários chegam a quase R$ 3.500

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) lançou nesta quarta-feira (29) o edital de concurso público, que irá ofertar 50 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 1.489,86 e R$ 3.486,71.

Estão sendo ofertados 50 vagas, sendo alguns para os municípios de Novo Progresso,Santarém ,Itaituba e Altamira, na região.

O certame terá provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, sendo a primeira fase aplicada aos candidatos no dia 21 de outubro nas cidades de Belém, Altamira, Itaituba, Marabá e Santarém.

As informações foram divulgadas na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE), na página 7. Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao Regime Jurídico Único do Estado do Pará. Os vencimentos oferecidos para o cargo de nível médio é R$ 1.489,86 e R$ 3.486,71 para o cargo de nível superior. O regime de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos em disputa.

O concurso conta com as etapas de prova objetiva e discursiva, previstas a serem realizadas no dia 21 de outubro. Já para os candidatos de nível superior ainda realizarão outra etapa, de prova de títulos. As provas serão aplicadas nas cidades de Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Altamira.

O concurso conta com as etapas de prova objetiva e discursiva, previstas a serem realizadas no dia 21 de outubro. Já para os candidatos de nível superior ainda realizarão outra etapa, de prova de títulos. As provas serão aplicadas nas cidades de Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Altamira.

As inscrições só poderão ser efetuadas a partir das 8h de amanhã, dia 30, até às 23h59 de 20 de setembro, através do site da organizadora OACP. O valor da taxa de inscrição é de R$ 52 para o nível médio e R$ 53 para o nível superior. O gabarito preliminar e os cadernos de questões serão divulgados no dia 22 de outubro.

