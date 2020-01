Concurso da Marinha abre 66 vagas nas áreas de saúde e de engenharia

As inscrições vão de 9 a 23 de março de 2020. | (Foto:Reprodução)

Foram publicados quatro editais para a realização do novo concurso da Marinha com oferta de 66 vagas de nível superior nos corpos de engenheiros e de profissionais da área da saúde.

Há chances para enfermeiro (2); farmacêutico (2); dentistas especialistas em endodontia (1), patologia bucal e estomatologia (1) e prótese dentária (2); médicos especialistas em cardiologia (1), clínica médica (2), gastroenterologia (1), geriatria (1), hematologia (1), medicina intensiva (1), nefrologia (1), proctologia (1), reumatologia (2), cirurgia geral (2), cirurgia plástica (1), cirurgia torácica (1), otorrinolaringologia (2), urologia (1), ginecologia e obstetrícia (2), pediatria (2), radiologia (1), radioterapia (1), ortopedia e traumatologia (1), endocrinologia/metabologia (2), gastroenterologia (2), neurologia (1), dermatologia (1), oftalmologia (1) e cardiologia (1); arquiteto e urbanista (1); e engenheiros nas áreas cartográfica (1), civil (2), de materiais (1), de produção (1), de sistemas de computação (1), de telecomunicações (2), elétrica (4), eletrônica (3), mecânica (4), naval (3), nuclear (1) e química (1).

Podem participar candidatos com até 35 anos em 1º de janeiro de 2021. Com taxa de R$ 126, as inscrições vão de 9 a 23 de março, em www.ingressonamarinha.mar.mil.br. Há postos de atendimento presencial em Belém, Santarém e outras cidades do Brasil.

A primeira fase terá provas objetiva e discursiva (todas as vagas), prevista para a primeira quinzena de maio, e redação e tradução de texto em inglês (apenas para área de engenharia e arquitetura), na primeira quinzena de julho. Na sequência, os candidatos convocados passarão por inspeção de saúde, análise de títulos, teste físico, avaliação psicológica e verificação de documentos.

O início do curso está agendado para 15 de março. Os aprovados no concurso da Marinha farão o Curso de Formação de Oficiais no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, no Rio de Janeiro (RJ), com duração média de 31 semanas.

R$ 8.671,32 É quanto ganha hoje um primeiro tenente da Marinha. Ao longo do treinamento, os recrutas terão direito a uniforme, alimentação e assistências, psicológica, social, médico-odontológica e religiosa, além de salário de R$ 6.993.

