Concurso da PM do Pará terá 7 mil vagas e salários de até 5,7 mil

Concurso PM PA (Polícia Militar do Pará) segue em fase de elaboração. A expectativa é de que o edital de abertura de inscrições seja publicado até dezembro.

Para isto, foi publicada, em diário oficial, na últimaa terça-feira, 29 de outubro, a portaria 263, que constitui a comissão responsável pelo processo de escolha da banca organizadora, que deve ser anunciada em breve.

O projeto básico para escolha da banca está prevista para ser divulgado até 18 de novembro. Desta forma, os interessados devem ficar de sobreaviso.

A seleção deverá contar com uma oferta de nada menos do que 7.000 vagas, segundo declaração do governador Helder Barbalho, em abril. Informações preliminares indicam que a seleção será para as carreiras de praça, oficiais, praça auxiliar de saúde, praça música e oficiais de saúde.

As oportunidades deverão englobar opções para quem possui níveis médio e superior, com remunerações iniciais que devem variar de R$ 2.936,80 a R$ 5.781,31. A banca organizadora da seleção ainda não foi definida, o que deve ocorrer em breve

A confirmação da oferta de vagas do concurso PM PA ocorreu durante cerimônia em homenagem a Tiradentes, no Comando Geral da PM, quando também marcou a promoção de 569 agentes. Segundo o governador, a seleção deverá ter início no segundo semestre, com preenchimento das vagas de acordo com as necessidades da administração pública. “Se fizermos uma comparação dos primeiros 21 dias de abril de 2019 com o mesmo período de abril de 2018, podemos constatar que houve redução de 40% no número de homicídios no Estado”, disse o governador, na ocasião.

Fonte: Dol

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...