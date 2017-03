CONCURSO DA PM Local para realização do TAF é alterado em Santarém

Os dias e horários continuam os mesmos. O teste será realizado de 1 a 9 de abril.

Os candidatos aprovados na segunda etapa do Concurso para a Polícia Militar do Pará, devem ficar atentos a alteração para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), em Santarém. O teste será realizado agora no 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC). Os dias e horários continuam os mesmos e podem ser consultados no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

O TAF será realizado de 1 a 9 de abril para os cargos de Formação de Oficiais (CFO) e Adaptação de Oficiais (CADO). Para o de Formação de Praças (CFP), será de 2 a 9. A convocação com os dias e horários individuais também estão no site.

No dia do teste, os candidatos devem chegar ao local com antecedência mínima de meia hora. No edital de convocação, cada candidato é informado do dia e hora em que deve se apresentar.

O teste é obrigatório e aqueles que não comparecerem ou deixarem de realizar algum dos testes serão automaticamente eliminados do concurso. O objetivo do exame é avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências de atividades físicas próprias da função de Policial Militar.

A orientação da organização é que a pessoa se apresente com roupa apropriada para a prática de educação física e munida de documento de identidade original.

Foram convocados para o teste todos os candidatos aprovados na segunda etapa, de avaliação de Saúde – aqueles que obtiveram ordens judiciais estão nos editais de convocações. Em cada município onde estão lotados os inscritos, a avaliação será realizada em um só local. Confira os locais do teste:

Candidatos lotados em Belém – Escola Superior de Educação Física /Curso de Educação Física, na UEPA, que fica na avenida João Paulo II, n° 817 (entrada pela travessa Vileta), no bairro do Marco.

Candidatos lotados em Altamira – 51° Batalhão de Infantaria de Selva (51° BIS), na avenida Presidente Médici, s/n, no bairro Alberto Soares.

Candidatos lotados em Marabá – Estação Conhecimento, na avenida Vale, s/n, no bairro Novo Progresso, núcleo São Félix.

Candidatos lotados em Santarém – 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC), na rodovia BR 163, km 10, bairro do Cipoal.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...