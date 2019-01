Concurso do CPC, com vagas para Santarém, abre inscrição nesta terça; veja edital

Das 95 vagas, 16 são para Santarém. As inscrições seguem até 11 de fevereiro para os cargos de níveis médio-técnico e superior.

As inscrições para o concurso público do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (CPC) iniciam nesta terça-feira (8), a partir das 12h, exclusivamente pela internet. O certame oferta 95 vagas em vários cargos de nível médio-técnico e superior, sendo que 16 são para Santarém, no oeste do Pará.

O prazo para candidatos efetuarem a inscrição no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) segue até 11 de fevereiro. As taxas cobradas são nos valores de R$ 70 para nível médio e R$ 80 para nível superior.

O certame visa substituir os servidores temporários por efetivos do órgão nos cargos: Perito Médico Legista (Medicina, Medicina Psiquiátrica), Perito Criminal (Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, Farmácia, Física, Geologia, Medicina Veterinária, Odontologia, Processamento de Dados), Auxiliar Técnico de Perícias (Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Mecânica, Técnico de Radiologia).

De acordo com o edital, o certame terá duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

1ª etapa – cinco fases

Avaliação de conhecimentos (prova objetiva e discursiva);

Exame médico;

Prova de capacitação física;

Exame psicológico;

Investigação criminal e social;

Prova de títulos

2ª etapa

Curso técnico-profissional sob responsabilidade do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

As fases da primeira etapa ocorrerão em Belém, Altamira, Castanhal, Marabá, Santarém e Itaituba, iniciando em 31 de março (veja o cronograma no edital).

Centro de Perícias Renato Chaves em Santarém — Foto: Adonias Silva/G1

Por G1 Santarém — Pará

