Concurso do Detran tem prova neste domingo (10)

Foto:(Reprodução/Claudio Pinheiro)

Certame será realizado pela Fadesp e recebeu quase 80 mil inscritos

Candidatos que disputam uma vaga no concurso do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) fazem prova objetiva neste domigo (10). São 100 vagas ofertadas para os cargos de Agente de Fiscalização de Trânsito (66) e Agente de Educação de Trânsito (34). A remuneração é de R$ 2.191,52.

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) é quem realiza o certame, que recebeu quase 80 mil inscrições.

Os candidatos podem consultrar o local de prova do concurso no site da organizadora.

Fonte:Redação Integrada

