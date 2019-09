Concurso do Tribunal de Justiça pode oferecer até 172 vagas

Cebraspe será a banca organizadora do novo concurso do Tribunal de Justiça do Pará (Foto:Divulgação)

Oedital do novo concurso do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) pode ser publicado a qualquer momento. O órgão já conta com a assinatura do contrato com a banca, que será o Cebraspe, desde o último dia 6 de setembro. Embora cargos e vagas ainda não tenham sido oficializados, fontes extraoficiais adiantam que a expectativa é de que sejam oferecidas até 172 oportunidades, destinadas a quem possui nívelmédio e nível superior.

Porém, o número somente poderá ser oficializado com a publicação do edital, que deve ser liberado nos próximos dias. Atualmente, o órgão conta com uma carência de 488 servidores, sendo 246 para o cargo de técnico analista judiciário, 66 para técnico oficial de justiça avaliador e 176 para auxiliar judiciário (Veja possibilidades de vagas que podem serabertas no box abaixo).

A comissão é presidida pela desembargadora Rosi Maria Gomes de Faria, tendo como suplente o juiz de direito Geraldo Neves Leite. Também fazem parte da comissão os analistas judiciários Êno de Oliveira Rebouças e Hellen Geysa da Silva Miranda, além de Fábio Cristino da Silva Pereira, como secretário da comissão e Luis Fernando GomesLima, como suplente.

Para auxiliar a remuneração inicial pode ser de R$ 3.207,90. Para analista e oficial de justiça avaliador, com exigência de nível superior, inicial pode ser de R$ 4.066,70.

POSSIBILIDADE DE VAGAS

Caso a oferta de vagas e cargos previstos se concretizem, para quem possui ensino médio, a seleção poderá ser para os cargos de auxiliar judiciário (17 vagas), técnico de enfermagem (cadastro reserva), programador de computadores (4), técnico em segurança do trabalho (CR) e auxiliar de consultório dentário (1).

Para nível superior: analista administrativo (1), administração (1), analista de sistemas – desenvolvimento (5), analista de sistemas – suporte (5), arquitetura (CR), ciências contábeis (CR), direito (127), economia (CR), enfermagem do trabalho (CR), engenheiro civil (CR), engenharia do trabalho (CR), engenharia elétrica (CR), estatística (CR), fiscal de arrecadação (CR), medicina (CR), medicina do trabalho (CR), medicina psiquiátrica (CR), odontologia (CR), pedagogia (6), psicologia (3), serviço social (2), enfermagem (CR) e oficial de justiaça avaliador (CR).

Por:JCconcursos

