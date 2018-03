Concurso ESA 2018 – Sargentos- Exército Brasileiro

Está aberto o novo concurso da Escola de Sargentos das Armas (Concurso ESA) para ingresso de 1.100 candidatos nas áreas Geral/ Aviação, Música e Saúde. As inscrições começam no dia 28 de março.

O Exército Brasileiro, por meio do Departamento de Ensino e Cultura, divulgou no Diário Oficial da União de hoje, 27 de março, o edital de abertura do novo concurso público da Escola de Sargentos das Armas (Concurso ESA 2018). São 1.100 vagas no curso de formação de Sargentos, sendo 1.010 vagas para área Geral/ Aviação – 910 para homens e 100 para mulheres; 30 vagas para área de Música e 60 vagas para a área da Saúde.

Concurso ESA 2018 – SargentosAs 1.010 vagas para o Curso de Formação nas áreas geral e aviação, são para especialidades de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações, Material Bélico – Manutenção de Viatura, Material Bélico – Manutenção de Armamento, Material Bélico – Mecânico Operador, Material Bélico – Manutenção de Viatura Blindada, Manutenção de Comunicações, Topografia, Intendência e Aviação – Manutenção.

Ainda há 30 vagas para alunos Músicos nos instrumentos de Clarineta (7), Fagote em dó/ Contra-Fagote em dó (1), Flauta em dó/ Flautim em dó (1), Oboé em dó/ Corne-inglês (1), Saxhorne (2), Saxofone (3), Tuba (3), Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda (2), Trombone Tenor/ Trombone Baixo (4), Trompa (1) e Trompete/ Cornetim/ Flueghorne (5).

Inscrição ESA

As inscrições no concurso da ESA podem ser realizadas entre os dias 28 de março e 20 de abril de 2018, pela internet, no site do Exército – www.esa.ensino.eb.br. O valor da taxa de inscrição está fixado em R$ 95,00.

Provas

O concurso constará de várias etapas de avaliação, sendo:

– Prova objetiva, para todos os inscritos, com questões de matemática, português, história e geografia do Brasil, teoria musical para os candidatos da área Música ou de conhecimentos específicos de Enfermagem para os candidatos da área Saúde;

– Prova de redação, para todas as áreas;

– Valoração de títulos, da qual participarão apenas os candidatos aprovados na prova objetiva;

– Inspeção de saúde (IS);

– Exame de aptidão física;

– Exame de habilitação musical para os candidatos da área de Música.

A prova objetiva ocorrerá das 13h às 17h do dia 29 de julho de 2018, nas organizações militares sede localizadas nas cidades do Rio de Janeiro-RJ, Resende-RJ, Vila Velha-ES, Niterói-RJ, Juiz de Fora-MG, Belo Horizonte-MG, Três Corações-MG, São João Del Rei-MG, Uberlândia-MG, Montes Claros-MG, São Paulo-SP, Campinas-SP, Lins-SP, Guarujá-SP, Taubaté-SP, Pirassununga-SP, Porto Alegre-RS, Santa Maria-RS, Cruz Alta-RS, Santiago-RS, Pelotas-RS, Uruguaiana-RS, Bagé-RS, Florianópolis-SC, Cascavel-PR, Curitiba-PR, Ponta Grossa-PR, Salvador-BA, Aracaju-SE, Maceió-AL, Recife-PE, João Pessoa-PB, Natal-RN, Fortaleza-CE, Teresina-PI, Petrolina-PE, Manaus-AM, Tabatinga-AM, Rio Branco-AC, Boa Vista-RR, Porto Velho-RO, Tefé-AM, São Gabriel da Cachoeira-AM, Brasília-DF, Palmas-TO, Goiânia-GO, Campo Grande-MS, Cuiabá- MT, Corumbá-MS, Rondonópolis-MT, Dourados-MS, São Luís-MA, Altamira-PA, Belém-PA, Macapá-AP, Imperatriz-MA, Santarém-PA, Marabá-PA e Itaituba-PA, em locais a serem ainda informados.

Os gabaritos das provas sairão no dia 31 de julho e os resultados da prova objetiva estão previstos para o dia 05 de outubro de 2018.

O concurso terá validade apenas para o ingresso em 2019, encerrando 15 dias após a data de publicação do edital do resultado final.

Tecnólogos

Segundo portaria do MEC, o curso de formação dos aprovados e convocados na ESA passa a valer agora também como graduação de nível superior de tecnologia para os cursos de Tecnologia em Artilharia, Tecnologia em Cavalaria, Tecnologia em Comunicações Aeronáuticas, Tecnologia em Construções Militares, Tecnologia em Fotointeligência, Tecnologia em Gerenciamento de Trafego Aéreo, Tecnologia em Gestão de Comunicações Militares, Tecnologia em Gestão da Manutenção Aeronáutica, Tecnologia em Infantaria e Meteorologia Aeronáutica, além do curso de Tecnologia em Sistemas de Armas – para Oficiais. A informação consta no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores do MEC.

Por: Clécio Etges

