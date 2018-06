Concurso IPHAN está oferendo mais de 400 vagas para profissionais de níveis médio e superior, com remunerações de até R$ 5.035,29.

Concurso IPHAN 2018: Edital e Inscrição

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio do edital nº 1/2018, está realizando concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva de novos servidores. Sob a execução do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso oferece 411 postos de trabalho distribuídos entre os cargos de Analista I, Técnico I e Auxiliar Institucional.

Para os cargos de Analista I e Técnico I, além das oportunidades para profissionais de qualquer curso de graduação, há também chances específicas para quem possui formação nas áreas de Comunicação Social, Jornalismo, Relações Públicas, Engenharia Cartográfica, Geografia, Ciências Sociais, Antropologia, Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Biológicas, Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, História, Educação, Pedagogia, Licenciaturas e Geociências. Já para concorrer ao cargo de Técnico, basta ter curso de nível médio geral ou técnico específico, em áreas como: Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, Edificações, Agronomia ou Jardinagem.

A remuneração inicial oferecida será de R$ 3.419,97 para Auxilares Institucionais e R$ 5.035,29 para Analistas e Técnicos I. Das vagas destinadas a cada cargo, 5% serão destinadas a candidatos com deficiência e 20% aos candidatos negros.

Inscrição Concurso IPHAN

Será admitida a inscrição somente via internet, no site do Cebraspe, solicitada no período entre 10 horas do dia 18 de junho e 18 horas do dia 9 de julho de 2018 (horário oficial de Brasília). A taxa de inscrição é de R$ 84,00 (médio/técnico) e R$ 117,00 (superior).

Prova

A seleção para os cargos compreenderá as seguintes fases:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de nível superior.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas na data provável de 26 de agosto de 2018, em locais e horários a serem divulgados no site do Cebraspe. O edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva será publicado na data provável de 17 de setembro de 2018.

O prazo de validade do concurso IPHAN esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período

Edital / Publicações

