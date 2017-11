Concurso leva brasileiros para morar na Noruega com tudo pago

A associação não governamental de hostels Hostelling International está selecionando dois brasileiros para morar na Noruega com todas as despesas pagas por um ano. O projeto é financiado pelo governo norueguês e tem parceria com as Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Com duração de um ano, os escolhidos irão trabalhar para a Hostelling International Brasil na Noruega. O trabalho é visitar hostels, produzir relatórios e documentos solicitados, identificar práticas sustentáveis e prestar contas para garantir a continuidade do projeto, compartilhando as vivências.

Como participar

As inscrições acontecem neste link até amanhã, 15 de novembro. Para se candidatar, é preciso ter entre 22 e 35 anos de idade e ser membro da Hostelling International (para se cadastrar é só entrar no site da empresa). O processo se dará em duas fases, com um formulário valendo 20 pontos e uma entrevista online de 30 pontos.

O intercâmbio consiste em três etapas. Na primeira, dois brasileiros são enviados para viver na Noruega e dois noruegueses para o Brasil. No primeiro ano, os intercambistas avaliam as situações dos hostels em ambos os países, já no segundo, eles iniciam o proceso de proposições baseadas no diagnóstico feito e no último ano é produzido um documento e um site focado em ideias de sustentabilidade para hostels.

