Concurso MP PA: novas vagas anunciadas!

Concurso MP PA: além das vagas previstas para o cargo de Auxiliar de Administração, o certame deve ofertar vagas para cargos de nível superior.(Foto:Reprodução)

O procurador-geral do Ministério Público do estado do Pará, Gilberto Martins, informou durante reunião do Colégio de Procuradores realizada nesta quinta-feira, 23 de janeiro, que pretende realizar ainda em 2020 um novo concurso para cargos de nível médio e superior (concurso MP PA). A autoridade também afirmou que pretende realizar uma seleção com 10 vagas para o cargo de promotor.

O MP PA iria publicar edital de concurso ofertando 15 vagas imediatas, além de 150 para formação de cadastro de reserva para o cargo de Auxiliar de Administração. O certame seria organizado pela empresa Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional – CETAP, vencedora do pregão eletrônico para a realização do concurso MP PA. Mas no dia 09 de janeiro, o órgão publicou uma Portaria determinando a instauração de rescisão unilateral do contrato com o CETAP.

Segundo o documento, o MP PA recebeu ofício do Ministério Público Federal informando que a empresa CETAP teve os seus bens bloqueados devido às investigações da “Operação Forte do Castelo”. A decisão adiou a publicação do edital.

Agora, um novo processo licitatório será iniciado para a escolha da banca organizadora. Ainda não há informações detalhadas sobre os cargos de nível superior a serem ofertados no concurso.

Concurso Ministério Público do Estado do Pará (Concurso MP PA)

Banca organizadora a definir

Cargos Auxiliar de Administração

Escolaridade Níveis médio e superior

Carreiras Administrativas e judiciário

Lotação Pará

Número de vagas 15 vagas + 150 CR

Remuneração R$ 2.489,93

Situação ANUNCIADO

Link do último edital Clique AQUI para fazer o download do edital

De Lorena Martins

Equipe de Comunicação do Gran Cursos Online

Postado em 23/01/2020 16:48

