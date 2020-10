Concurso no sudeste do Pará reúne mais de mil vagas; salários passam de R$5 mil

As inscrições começam na segunda (12) e há vagas para todos os níveis de escolaridade. – (Foto:Site da Prefeitura de Redenção)

Na próxima segunda-feira (12), a Prefeitura de Redenção, sudeste do Pará, abrirá concurso para preenchimento de 1.012 vagas, distribuídas entre cargos de todas as escolaridades.

Do total de vagas, 61 são reservadas para pessoas com deficiência. Os salários vão de R$1.045 a R$5.180. As inscrições terminam dia 12 de novembro.

Quem possui nível fundamental incompleto pode escolher entre as funções de agente de infraestrutura operacional, eletricista predial, encanador, marceneiro, mecânico, motorista, operador de máquinas leves e pesadas, pedreiro, pintor, soldador, atendente escolar, auxiliar de serviços gerais e carpinteiro.

Há chances com exigência de ensino médio/técnico para agente de apoio administrativo, agente municipal de trânsito, bombeiro civil, facilitador de oficina, fiscal ambiental, fiscal de transporte , fiscal de tributos, técnico agrícola, técnico agropecuário, técnico em segurança do trabalho, merendeira, auxiliar de secretaria, supervisor de divisão de infraestrutura educacional, técnico em edificação, técnico em informática, técnico em refrigeração, atendente de consultório odontológico, técnico em enfermagem, técnico em gesso hospitalar, técnico em instrumentação cirúrgica, técnico em laboratório e técnico em radiologia.

O edital reúne oportunidades de nível superior para administrador de empresas, arquiteto, assistente social, auditor fiscal, coordenador e controlador de meio ambiente, educador físico, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro florestal, engenheiro de segurança do trabalho, procurador jurídico, psicólogo, zootecnista, analista de suporte em tecnologia da informação, assistente social educacional, fonoaudiólogo educacional, professor em diversas áreas, psicólogo educacional, psicopedagogo educacional, supervisor de divisão e apoio educacional, técnico de suporte alimentar, técnico de suporte pedagógico, biomédico, cirurgião bucomaxilofacial, cirurgião dentista – clínico geral, cirurgião dentista protesista, cirurgião periodontista, enfermeiro padrão, farmacêutico bioquímico , fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico em diversas especialidades, nutricionista, tecnólogo de alimentos e terapeuta ocupacional.

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso Prefeitura de Redenção PA poderão se candidatar através do portal do Instituto Vicente Nelson (Ivin), organizador da seleção.

Para confirmar a participação será necessário pagar uma taxa, cujo valor varia de acordo com o nível de escolaridade da vaga desejada:

R$45 para cargos de nível fundamental

R$55 para os de níveis médio e técnico

R$70 para os de nível superior

Os pagamentos deverão ser feitos via boleto bancário até o dia 13 de novembro.

