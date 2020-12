Concurso PA: banca definida; 537 vagas e todos os níveis de escolaridade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

a) Para nível médio: são 71 vagas nos cargos de agente administrativo, agente cadastrador, almoxarife, artesão, assistente de biblioteca, auxiliar educacional, digitador, fiscal de meio ambiente, instrutor de Libras, fiscal e mais 18 vagas no magistério. b) Para nível superior: são 200 vagas nos cargos de médicos, psicopedagogos, psicólogos, engenheiros, enfermeiros, educadores físicos, advogados, professores e mais. c) Para nível técnico: são 68 vagas de técnicos (enfermagem, meio ambiente, higiene bucal, desenhista e mais). d) Para o nível fundamental: são 83 vagas em diversos cargos como auxiliar administrativo, merendeira, pedreiro, operadores de maquinário, motoristas, mecânicos e mais e) Para alfabetizados: são 97 vagas em cargos de serviços gerais, borracheiro, carpinteiro, gari, coveiro e mais. Os salários pagos aos ocupantes dos cargos variam de acordo com a especialidade, nível de escolaridade e outros requisitos e vão de R$ 1.045 a R$ 6.000 iniciais.

Por que estudar para concursos de Prefeituras? No vídeo a seguir, Victor Gammaro e Arthur Lima falam sobre os benefícios de seleções assim, como as vantagens de assumir esses ditos cargos “menores”. Confira.

