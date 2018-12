Concurso Polícia Científica do Pará: SAIU EDITAL! 95 vagas com iniciais de até R$8,4 mil!

Concurso Polícia Científica do Pará oferta vagas em diversas áreas

Concurso Polícia Científica Pará: SAIU EDITAL!

Foi publicado o tão esperado edital da Polícia Científica, do Estado do Pará (concurso Polícia Cientifica PA)! O certame oferece 95 vagas para candidatos com níveis médio e superior nos cargos de Perito Médico-Legista, Perito Criminal e Auxiliar Técnico de Perícia. As remunerações iniciais são de R$ 5.210,05 e R$ 8.482,04. Aproveite, essa é sua chance de se tornar um servidor público!

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP é que irá organizar o certame. Os interessados poderão se inscrever, a partir do dia 8 de janeiro até 11 de fevereiro de 2019, no endereço eletrônico, www.portalfadesp.org.br.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 31 de março de 2019, em dois turnos: manhã para os candidatos aos cargos de nível médio e a tarde para aqueles que têm interesse nos cargos de nível superior. As taxas de inscrição são R$ 80 (cargos de nível superior) e R$ 70 (cargos de nível médio). O pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 12 de fevereiro de 2019!

Concurso Polícia Científica do Pará: cargos e vagas

Nível médio

Auxiliar Técnico de Perícia nas áreas: Técnico de Enfermagem (6), Técnico de Laboratório (2), Técnico de Mecânica (2) e Técnico de Radiologia (1).

Nível superior

Medicina (26),

Medicina Psiquiátrica (8),

Perícia Criminal nas áreas: Administração (3), Agronomia (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Ciências Biológicas (2), Ciências Contábeis (3), Engenharia Civil (3), Engenharia Elétrica (3), Engenharia Florestal (2), Engenharia Mecânica (5), Engenharia Química (1), Engenharia Sanitária (1), Farmácia (8), Física (2), Geologia (1), Medicina Veterinária (3), Odontologia (5) e Processamento de Dados (4).

Concurso Polícia Científica do Pará: provas e fases

O concurso público terá duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório:

A 1ª etapa será realizada sob a responsabilidade da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, abrangendo 5 fases para os cargos de nível médio e 6 fases para os cargos de nível superior, que são:

1ª FASE – Avaliação de Conhecimentos – Provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Objetiva

A avaliação será composta de 50 questões, de múltipla escolha, com cinco alternativas em cada questão, para escolha de uma única resposta correta. E será constituída de Conhecimentos Básicos (30 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões).

As disciplinas de Conhecimentos Básicos são: Língua Portuguesa (para todos os cargos), Atualidades (para todos os cargos), Raciocínio Lógico (para todos os cargos), Noções de Medicina Legal (somente para os cargos de Médico Legista e Médico Psiquiatra), Noções de Criminalística (para todos os cargos de nível superior e médio, com exceção dos cargos de Médico Legista e Médico Psiquiatra), Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal e Processual Penal, Legislações Extravagantes e Legislações Especiais.

Prova discursiva

A avaliação discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva. E terá a pontuação máxima de até 10 pontos. E consistirá na elaboração de texto dissertativo e/ou argumentativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, com base em tema formulado pela banca examinadora. Além disso, a prova irá avaliar, com base nos conhecimentos constantes do conteúdo programático, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.

2ª FASE – Exames Médicos, de caráter eliminatório;

3ª FASE – Prova de Capacitação Física (TAF), de caráter eliminatório;

Nessa fase os candidatos serão submetidos à quatro testes físicos, da qual serão realizados em até duas tentativas, com exceção da corrida, que será realizada em apenas uma tentativa.

Os exercícios são: Flexão Abdominal sobre o solo em 1 minuto, Flexão de Braço no solo, Corrida de 12 minutos e Natação – 50 metros. Veja na tabela abaixo os índices para os candidatos do sexo masculino e feminino.

4ª FASE – Exame Psicológico, de caráter eliminatório;

5ª FASE – Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório;

6ª FASE – Prova de Títulos, de caráter classificatório, aplicada somente aos cargos de nível superior.

Atenção, candidato! Todas as fases da 1ª etapa, referentes ao concurso público serão aplicadas nas cidades de Belém , Altamira, Castanhal, Marabá, Santarém e Itaituba, todas situadas no Estado do Pará (PA).

A 2ª etapa corresponde ao Curso Técnico-Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, a ser realizado e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP, em suas instalações no Município de Marituba (PA).

Concurso Polícia Científica do Pará: contratação e validade

Os classificados em todas as etapas, convocados e nomeados estarão sujeitos ao Regime Jurídico Único do Estado do Pará, instituído pela Lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e às normas internas da Entidade de lotação. A jornada de trabalho dos servidores será de 40 horas semanais para todos os profissionais.

O prazo de validade do concurso será de 1 ano, a contar da data de publicação da homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério do CPCRC/PA.

Detalhes do concurso Polícia Científica do Pará

Concurso: Polícia Científica PA (concurso Polícia Científica do Pará)

Banca organizadora: FADESP

Cargo(s): Perito Médico-Legista, Perito Criminal e Auxiliar Técnico de Perícia

Escolaridade: níveis médio e superior

Número de vagas: 95

Remuneração: até R$8,5 mil

Inscrições: 8 de janeiro até 11 de fevereiro de 2019

Taxa de inscrição: R$70 e/ou R$80

Data da Prova: 31 de março de 2019

