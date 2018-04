Concurso Polícia Civil Pará (PC PA): IADES é definida organizadora preliminar

BANCA DO CONCURSO POLÍCIA CIVIL DO PARÁ (PC PA)

O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) foi definido como banca organizadora do próximo certame da Polícia Civil do Pará (Concurso PC PA).

A publicação do resultado de habilitação da organizadora para realização de novo concurso Polícia Civil Pará (Concurso PC PA) foi publicada no dia 28/03, no Diário Oficial do Estado.

O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) irá organizar além do concurso da Polícia Civil do Pará (Concurso PC PA) os concursos para os órgãos da área de

Segurança do Governo do Estado do Pará: Centro de Perícia Científica “Renato Chaves” – CPC-RC e da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA.

As outras empresas que participaram da licitação foram a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), Consulplan e Instituto AOCP.

As interessadas poderão interpor recursos ao resultado dentro de até cinco dias úteis.

ÚLTIMO CONCURSO PC PA

O último concurso da Polícia Civil do Pará (Concurso PC PA) foi realizado em 2016 pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab).

Na ocasião, foram disponibilizadas 650 vagas nas carreiras de delegado, escrivão, investigador e papiloscopista.

O concurso constitui-se de provas objetivas, elaboração de peça processual, teste de aptidão física, exames médico e psicológico, finalizando com investigação criminal e social.

O certame registrou a participação de 42.183 candidatos.

