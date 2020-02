Concurso Público com mais de 300 vagas tem edital retificado pela Prefeitura de Breves – PA

(Foto:Reprodução) – Para aplicação das etapas que classificarão os candidatos, está previsto o mês de maio

A Prefeitura de Breves, no estado do Pará, anuncia edital retificado de Concurso Público referente à admissão de profissionais que sejam alfabetizados e tenham ensino fundamental, médio/ técnico e superior.

São 311 oportunidades distribuídas para os seguintes cargos: Administrador (1); Agente Ambiental (1); Agente Comunitário de Saúde – ACS (36); Agente Comunitário Social (2); Agente de Alimentação Educacional (10); Agente de Combate às Endemias – ACE (45); Agente de Inspeção Sanitária (2); Agente de Limpeza Educacional (25);Agente de Trânsito (9); Analista de Sistemas (1); Arquiteto (1); Assistente Administrativo (6); Assistente Social (2); Assistente Social Educacional (1); Auxiliar de Cuidador Social (4); Auxiliar de Mecânica (2); Auxiliar de Serviços Gerais (10); Bibliotecário (1); Biomédico (1); Bombeiro Encanador (1); Cadista (1); Carpinteiro (2); Contador (1); Contador Educacional (1); Costureira (2); Cuidador Social (4); Eletricista de Auto (1); Eletricista Predial (1); Enfermeiro (10); Engenheiro Civil (1); Engenheiro de Tráfego (1); Fiscal de Tributos (2); Fisioterapeuta (2); Fisioterapeuta Educacional (2); Fonoaudiólogo Educacional (1); Jardineiro (2); Mecânico de Máquinas e Veículos (1); Médico (3); Médico do Trabalho (1); Médico Veterinário (1); Motorista Marítimo (1); Odontólogo (2); Operador de Máquinas Pesadas (1); Pedagogo (1); Pedreiro (1); Pintor (1); Professor de Educação Infantil e Séries/ Anos Iniciais do Ensino Fundamental (40); Professor Especializado em Educação Especial – Apoio Pedagógico (10); Professor Especializado em Educação Especial – Atendimento Múltiplo (2); Professor Licenciado Pleno em Educação Física (2); Professor Licenciado Pleno em Geografia (2); Professor Licenciado Pleno em História (2); Professor Licenciado Pleno em Letras – Língua Portuguesa (2); Professor Licenciado Pleno em Letras/ Habilitação – Língua Estrangeira (Inglês) (2); Professor Licenciado Pleno em Matemática (3); Psicólogo (2); Soldador (1); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Técnico em Agrimensura (1); Técnico em Agropecuária (1); Técnico em Edificação (1); Técnico em Enfermagem (10); Técnico em Higiene Dental (2); Técnico em Informática (1); Técnico em Laboratório (2); Técnico em Radiologia (1); Técnico em Saneamento (1); Terapeuta Ocupacional (1); Vigia (5); Zelador Educacional (8).

Algumas destas chances são destinadas à pessoas que se enquadrem nos requisitos especificados no edital.

O salário base ofertado varia de R$ 1.045,00 a R$ 3.900,00 e a carga horária a ser cumprida é de 20 e 40 horas.

Interessados poderão se inscrever, via internet, no site da Fundação Cetap, no período de 26 de fevereiro de 2020 a 30 de março de 2020. O valor da taxa a ser paga é de R$ 55,00 a R$ 90,00. A isenção poderá ser solicitada nos dias 26 a 28 de fevereiro de 2020.

Como método de seleção, será realizada prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões de língua portuguesa, matemática/ raciocínio lógico, atualidades, informática, legislação, conhecimentos pedagógicos e específicos. Também haverá prova de títulos. Está previsto o dia 3 de maio de 2020 para aplicação da primeira etapa.

Este certame terá validade de dois anos, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Demais informações podem ser obtidas por meio do edital disponível em nosso site.

Por:Jornalista: Jady Eduarda Alves

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...