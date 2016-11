Concurso Público- Ministério Saúde abre edital para 102 vagas

O Ministério da Saúde divulgou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (28) de novembro, o edital de abertura do concurso público para preenchimento de 102 vagas nos cargos de administrador, contador e analista técnico de políticas sociais (34 vagas para cada), todos de nível superior, com remunerações iniciais de R$ 5.245 (administrador e contador) e R$ 6.202,88 (analista).

A oportunidade é para contratação via regime estatutário, que prevê estabilidade e benefícios como o auxílio-alimentação, de R$ 458.

As vagas são destinadas aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). São 34 DSEIs espalhados pelo país, nos estados de Alagoas, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantis, porém as provas serão aplicadas em nas 27 (vinte e sete) capitais da Federação, devendo o candidato optar pela cidade onde deseja realizar as provas no ato da inscrição.

Áreas e vagas do concurso Ministério Saúde

São trinta e quatro vagas para cada função de administrador, contador e analista técnico de políticas sociais. No dois primeiros casos é necessário nível superior na área, e registro profissional no órgão de classe competente. Já o posto de analista é aberto a candidatos com nível superior em qualquer área de atuação.

A carga horária de todos os cargos será de 40 (quarenta) horas semanais.

Inscrição do concurso

Ministério SaúdeO organizador é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), que recebe inscrições entre às 14h00min do dia 5 de dezembro de 2016 às 23h59min do dia 5 de janeiro de 2017, com taxa única para todos os cargos de de R$ 67. Será permitida ao candidato a realização de mais de uma inscrição no Concurso Público para cargos e turnos distintos.

É obrigatório o pagamento da importância referente à inscrição, em qualquer agência do Banco do Brasil ou seus correspondentes, impreterivelmente, até a data de vencimento constante no documento.

Todos os candidatos inscritos no período de 14h00min do dia 5 de dezembro de 2016 até 23h59min do dia 5 de janeiro de 2017 que não efetivarem o pagamento da GRU Simples neste período poderão reimprimi-la, no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições (6 de janeiro de 2017) até às 23h59min, quando este recurso será retirado do site www.idecan.org.br.

Etapas e provas do concurso Ministério da Saúde (MS)

A seleção contará com prova objetiva de múltipla escolha, exame discursivo e avaliação de títulos somente para a função de analista.

O exame objetivo conterá: 5 questões de Língua Portuguesa,5 de Raciocínio Logico,15 de Conhecimentos Gerais e25 de Conhecimentos Específicos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha e que tenha acertado pelo menos um item de cada disciplina.

A prova objetiva de múltipla escolha e discursiva serão realizadas nas 27 capitais da Federação, com data inicialmente prevista para o dia 19 de fevereiro de 2017 (domingo), com duração de 4 horas para sua realização, em dois turnos, sendo pela manhã para os cargos de Administrador e Contador e à tarde para Analista Técnico de Políticas Sociais.

Os locais de realização das provas, para os quais deverão se dirigir os candidatos, serão divulgados a partir de 13 de fevereiro de 2017 no site www.idecan.org.br/ www.idecan.org.br.

São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e seu comparecimento no horário determinado.

