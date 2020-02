Concurso SEMAS 2020: Novo edital abre 340 vagas para níveis médio e superior

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará está com inscrições abertas até dia 12 de fevereiro, quarta-feira, para seleção com ganhos de até R$ 2,8 mil.(Foto:Reprodução)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas PA) está com inscrições abertas em processo seletivo que oferta 340 vagas de níveis médio e superior. As oportunidades são temporárias e contemplam diversas áreas.

Os salários alcançam o valor de R$ 2,8 mil.dependendo do cargo, para jornada de trabalho de 30 horas semanais. Vale destacar que a reserva de vagas para pessoas com deficiência.O contrato terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira a distribuição das chances abaixo:

Nível médio: assistente administrativo. O salário é de R$ 998 mais benefícios.

Nível superior: técnico em Gestão de Meio Ambiente nas áreas de Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Geografia, Engenharia Química, Engenharia Sanitária, Engenharia de Minas, Química Industrial, Ciências Biológicas, Geologia, Engenharia de Pesca, Geografia, Engenharia Civil, Ciências Sociais, tecnólogo em Geoprocessamento, tecnólogo em Gestão Ambiental, Ciências Ambientais, Estatística, Ciências Contábeis, Administração, Secretariado Executivo e Ciência da Computação. Nestes casos os ganhos são de R$ 2.809,37 mais benefícios.

Independente do local em que tenha sido realiza a inscrição e a critério da Administração da secretaria, os aprovados para as 100 vagas para a fiscalização poderão ser lotados para qualquer Núcleo Regional, conforme descrito no edital. As localidades são Altamira, Itaituba, Marabá, Santarém e Redenção.

Inscrições processo seletivo Semas PA

Os interessados poderão realizar as inscrições até dia 12 de fevereiro, quarta-feira, pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros), organizador. Não é cobrada taxa de inscrição.

Para fazer o cadastro é necessário preencher o formulário com dados pessoais solicitados. Também é preciso enviar documentos comprobatórios de cada cargo nos formatos JPEG, PNG, JPG e PDF como informado no edital.

Etapas de seleção

Os candidatos deverão passar na primeira fase por análise/documental curricular, já na segunda haverá entrevista pessoal e apresentação de documentos. As duas fases terão caráter eliminatório e classificatório.

Primeira fase: no ato da inscrição é necessário apresentar documentações comprobatórias. Para nível superior, serão analisadas somente as que obtiveram no mínimo nota seis e 11 para nível médio. Também será observado o limite máximo de três vezes o número de vagas para cada cargo.

Segunda fase: as entrevistas serão realizadas na sede da Semas PA, em Belém, capital do Pará no endereço Travessa Lomas Valentinas, nº 2717, CEP 66093- 677, Marco, Belém (PA). Contudo, para as vagas destinadas para as cidades de Altamira, Marabá, Paragominas, Santarém, Redenção e Itaituba, as entrevistas acontecerão nos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental/NURE dos respectivos municípios.

A nota final de cada candidato será igual a somatória das pontuações obtidas na análise documental/curricular e na entrevista. O processo seletivo terá validade de três meses, sendo que o edital não informa se haverá possibilidade de prorrogação.

Para mais informações, acesse:

Edital processo seletivo Semas PA 2020

Fonte:Edital Concursos Brasil Publicado 11/02/2020 às 10:01 Por Amanda França

