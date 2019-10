Concurso TJPA – Edital é republicado com mudança de cargos

Tribunal de Justiça do Pará retirou 17 cargos do edital inicial.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Concurso TJPA) teve o seu edital republicado na noite desta terça-feira (29). A mudança foi divulgada através do diário oficial da justiça do estado e posteriormente no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. Ao todo serão ofertadas 200 vagas além do cadastro de reserva.

A mudança retirou 17 cargos que estavam inicialmente previstos no edital. Não farão mais parte do certame as áreas de Arquitetura, Biblioteconomia, Comunicação Social, Economia, Enfermagem, Enfermagem do Trabalho, Engenheira Civil, Engenharia do Trabalho, Engenharia Elétrica, Fiscal de Arrecadação, Medicina, Medicina do Trabalho, Medicina Psiquiátrica, Odontologia, Auxiliar de Consultório Dentário, Técnico Em Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho

As inscrições começam no dia 30 de outubro e vão até às 18h do dia 22 de novembro deste ano. Para o nível médio o valor das inscrições será de R$ 90, enquanto para as de nível superior os valores serão de R$ 110.

As provas objetivas se mantiveram para o dia 19 de janeiro de 2020, sendo as provas do nível superior pela manhã e de nível médio pela tarde. Não haverá prova discursiva para as avaliações de Auxiliar Judiciário e Auxiliar Judiciário – Programador de Computador. Para os cursos de nível superior também haverá as avaliações de títulos.

Confira os cursos que se mantiveram no edital e as suas respectivas vagas entre parênteses:

Nível Superior

Analista Judiciário – Área: Administrativa (Cadastro de Reserva)

Analista Judiciário – Especialidade: Administração (Cadastro de Reserva)

Analista Judiciário – Especialidade: Análise de Sistema (Desenvolvimento) (Cadastro de Reserva)

Analista Judiciário – Especialidade: Análise de Sistema (Suporte) (Cadastro de Reserva)

Analista Judiciário – Especialidade: Ciências Contábeis (Cadastro de Reserva)

Analista Judiciário – Especialidade: Direito (137 + Cadastro de Reserva)

Analista Judiciário – Especialidade: Estatística (1 + Cadastro de Reserva)

Analista Judiciário – Especialidade: Pedagogia (8 + Cadastro de Reserva)

Analista Judiciário – Especialidade: Psicologia(3 + Cadastro de Reserva)

Analista Judiciário – Especialidade: Serviço Social (1 + Cadastro de Reserva)

Oficial de Justiça Avaliador (Cadastro de Reserva)

Nível Médio

Auxiliar Judiciário (50 + Cadastro de Reserva)

Auxiliar Judiciário – Especialidade: Programador de Computador (Cadastro de Reserva)

Saiba tudo sobre o concurso do TJ PA

Resumo do concurso TJPA

Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Pará (concurso TJPA)

Banca organizadora Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE

Cargos Auxiliar Judiciário, Analista Judiciário e Oficial de Justiça Avaliador

Escolaridade Níveis médio e superior

Carreiras Administrativa, jurídica e outras

Lotação Estado do Pará

Número de vagas 200 vagas

Remuneração de R$3.207,90 a R$12.979,03

Inscrições 30/10/2019 até 22/11/2019

Taxa de inscrição R$110,00 e R$90,00

Data da prova objetiva 19/01/2020

Link do edital Clique AQUI e faça o download do edital

Por:De Thiago Henrique de Morais

Equipe de Comunicação do Gran Cursos Online

Postado em 29/10/2019 20:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...