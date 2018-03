Concurso Transpetro 2018: Inscrição para 1.806 vagas vai até esta quarta

A Petrobras Transporte – Transpetro promove seleção para cargos de níveis médio, técnico e superior em diversos estados. A Cesgranrio organiza o concurso que oferece salários de até R$ 10.726,45.

A Petrobras Transporte divulgou por meio do Diário Oficial da União de 09 de fevereiro, o documento nº 01/2018 que rege o novo processo seletivo público que busca preencher 1.806 vagas em vários cargos de níveis médio e superior (concurso Transpetro). São 156 vagas para preenchimento imediato e 1.650 vagas para formação de um cadastro de reserva, onde as convocações dependem da demanda e necessidade da estatal.

Transpetro tem novo edital com 1.806 vagasA Fundação Cesgranrio é a responsável por coordenar o certame que reserva ainda 5% das vagas para os candidatos portadores de deficiência e 20% para negros e pardos, conforme legislação federal.

As vagas são para lotação nos estados de Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraná, Maranhão e no Distrito Federal. Veja as oportunidades:

Cargos

Nível médio – Técnico de Administração e Controle Júnior. O cargo exige apenas nível médio completo e tem remuneração inicial de R$ 3.745,32.

Nível médio/técnico – Técnico Ambiental Júnior, Técnico de Faixa de Dutos Júnior, Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior, Técnico de Manutenção Júnior/ Automação, Técnico de Manutenção Júnior/ Elétrica, Técnico de Manutenção Júnior/ Mecânica, Técnico de Operação Júnior e Técnico de Suprimento de Bens e Serviços Júnior. As funções exigem nível médio e curso técnico na área e têm salários iniciais de R$ 4.513,13.

Nível superior – Administrador Júnior, Advogado Júnior, Analista de Comercialização e Logística Júnior/ Comércio e Suprimento, Analista de Comercialização e Logística Júnior/ Transporte Marítimo, Analista de Sistemas Júnior/ Infraestrutura, Analista de Sistemas Júnior/ Processos de Negócio, Analista de Sistemas Júnior, Analista Financeiro Júnior, Contador Júnior, Economista Júnior, Enfermeiro do Trabalho Júnior, Engenheiro Júnior/ Automação, Engenheiro Júnior/ Civil, Engenheiro Júnior/ Elétrica, Engenheiro Júnior/ Geotécnica, Engenheiro Júnior/ Mecânica, Engenheiro Júnior/ Naval, Engenheiro Júnior/ Processamento Químico, Engenheiro Júnior/ Produção, Engenheiro Júnior/ Telecomunicações, Médico do Trabalho Júnior, Profissional de Comunicação Júnior/ Jornalismo e Profissional de Meio Ambiente Júnior. As carreiras exigem graduação e têm remuneração garantida entre R$ 9.955,44 e R$ 10.726,45.

Além da remuneração, a Transpetro oferece vantagens e benefícios que estiverem vigorando à época das respectivas admissões ou readmissões.

Inscrição

A inscrição no concurso poderá ser feita até o fim do dia 07 de março de 2018, pela internet, no site www.cesgranrio.org.br. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 47,00 para os cargos de nível médio e técnico, e de R$ 67,00 para os que exigem ensino superior.

Avaliações

A seleção terá provas objetivas para todos os cargos, mais prova discursiva para Advogado. As provas objetivas serão realizadas no dia 15 de abril nas cidades de Manaus/AM, Salvador/BA, Brasília/DF, Vitória/ ES, São Luís/MA, Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR, Recife/PE, Niterói/RJ ou Rio de Janeiro/RJ, Porto Alegre/RS ou Rio Grande/RS, Florianópolis/SC, Santos/SP ou São Paulo/SP, nos locais que serão comunicados no dia 11 de abril pela banca.

Já no dia 16 de abril serão informados os gabaritos preliminares das provas pelo site da organizadora. Os resultados com as notas dos candidatos sairão no dia 22 de maio.

O prazo de validade da seleção será de 1 ano, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo vir a ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Transpetro. Veja o edital de abertura da seleção:

Anexo: Edital TRANSPETRO 01/2018

