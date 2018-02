Concursos-Marinha tem 2.300 vagas; veja as oportunidades no Pará

A Marinha do Brasil vai abrir, no período de 1 a 30 de março, as inscrições para o concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) para as Turmas I e II/2019. Este certame oferece 1300 vagas, sendo 38 destinadas ao 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Belém. As inscrições, no valor de R$ 30, podem ser feitas somente via internet, no link “Concursos para o CFN”.

PROVAS

Na data provável de 29 de maio, será realizada prova escrita a partir das 10h (horário de Brasília), com duração de 3 horas, em locais que serão divulgados posteriormente nos Órgãos Executores da Seleção e no endereço na internet.

CURSO

Durante o curso de formação, os aprovados terão direito a alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, além de remuneração atinente à sua graduação, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares, como ajuda de custo para suas despesas pessoais.

O concurso terá prova escrita, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, exame psicológico, teste de suficiência física e verificação de documentos.

Aprendiz-marinheiro: inscrição para 1.000 postos pode ser feita até sexta-feira

Estão abertas até sexta-feira (2) as inscrições para o concurso da Marinha que oferece 1.000 vagas para admissão às escolas de aprendizes-marinheiros.

As inscrições devem ser feitas em dois endereços de sites (clique aqui ou clique aqui), ou nas organizações da Marinha credenciadas. No Pará, os postos de atendimento presenciais ficam em Belém e Santarém. A taxa de participação custa R$ 40 e poderá ser paga até o dia 12 de março.

As chances são destinadas a homens com idade entre 18 e 21 anos (em 1º de janeiro de 2019), ensino médio completo e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. Os concorrentes devem ser solteiros e não podem terunião estável.

Os aprovados farão o Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa (C-FMN) durante 48 semanas, em uma das quatro Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAMs), órgãos pertencentes à DEnsM (Diretoria de Ensino da Marinha). Há unidades em Fortaleza/CE, Recife/PE, Vitória/ES e Florianópolis/SC.

Inicialmente, os estudantes recebem auxílio financeiro mensal de 981, além de uniforme, alimentação e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Depois de formados, na condição de marinheiro, obtêm ganhos em torno de R$ 1.800. Seguindo na carreira militar, a graduação máxima que podem alcançar é a de suboficial, que atualmente apresenta remuneração de cerca de R$ 5.751.O C-FMN está previsto para começar em 21 de janeiro de 2019, segundo o cronograma do edital.

AVALIAÇÃO

O processo seletivo terá uma prova objetiva com 50 questões, além de inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de dados biográficos e de documentos. A data de aplicação do exame escrito será divulgada a partir de 2 de abril. As demais etapas devem ocorrer entre julho de 2018 e janeiro de 2019.

INFORMAÇÕES

Realizado em regime de internato, o Curso de Formação de Marinheiros tem duração de um ano letivo. No período de treinamento, as atividades são divididas em duas fases: instrução militar-naval e especialização profissional.

Ao se inscrever, os candidatos podem escolher entre três opções para especialização técnica: eletroeletrônica, apoio ou mecânica.

(Com informações de Jornal dos Concursos e Diário do Pará)

