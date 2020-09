Concursos na área fiscal terão vagas para o Pará, São Paulo e Rio de Janeiro; salários passam de R$9 mil

Em geral, esta carreira proporciona ao servidor excelente salário e ótimos benefícios. – (Foto:Reprodução)

A carreira fiscal é uma das mais cobiçadas para quem deseja ingressar em um cargo público. Isso porque, além do crescimento profissional, em geral, esta carreira proporciona ao servidor excelente salário e ótimos benefícios.

Mas o que muitas pessoas não sabem é que a cada dia mais os órgãos estão diversificando as vagas nesta área. Ou seja, antigamente, a maioria das oportunidades em concursos da área fiscal era destinada apenas para quem possuía nível superior. Hoje em dia, existem muitos editais com vagas também para nível médio.

Veja abaixo alguns concursos fiscais com inscrições previstas e vá logo se preparando:

1- Concurso ISS Nilópolis-RJ

Após abertura das propostas, o Instituto Nacional de Avaliação (IAN) foi declarado como vencedor e será o organizador do concurso ISS Nilópolis, estado do Rio de Janeiro. São previstas 02 vagas para o cargo de Fiscal de Tributos, de nível médio, com salário de R$ 1.045,00 mais gratificações.

2- Concurso ISS Rio de Janeiro

O Grupo de Estudos já concluiu o relatório de trabalho a fim de identificar a necessidade de pessoal na Secretaria de Fazenda Municipal do Rio de Janeiro. Os procedimentos internos referentes ao concurso continuam sendo realizados. São previstas vagas para Agente de Fazenda, cargo este que exige nível médio e oferece salário inicial de R$ 9.214,54.

3- Concurso ISS Redenção-PA

O Instituto Bezerra Nelson foi contratado para ser o organizador do concurso ISS Redenção, estado do Pará. Com edital iminente, das 07 vagas imediatas a serem ofertadas, 06 serão para o cargo de Fiscal de Tributos que exige nível médio.

4- Concurso ISS Nova Olímpia-SP

O primeiro concurso fiscal da Prefeitura de Nova Olímpia, estado do Mato Grosso, já tem banca definida: Método Soluções Educacionais. Serão ofertadas 06 vagas ao cargo de Auditor Fiscal Municipal, que exige formação de nível médio e oferece salário de R$ 2.085,23.

5- Concurso ISS Óbidos-PA

A Prefeitura de Óbidos, estado do Pará, abriu o processo de seleção para contratação da banca organizadora, cujo resultado deve sair em outubro. Para a área fiscal são previstas 04 vagas para Fiscal de Tributos. O cargo oferece salário de R$ 1.045,00 e exige nível médio de formação.

