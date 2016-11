Concursos oferecem 1,4 mil vagas de emprego no pará

Quatro prefeituras do interior paraense estão com inscrições abertas e oferecem, no total, 1.455 vagas de empregos. Os salários são convidativos: vão de R$ 3.390,00 a R$ 7,5 mil e as oportunidades de trabalho são para todos os níveis. Dos concursos, o da prefeitura de Juruti, no Baixo Amazonas, é o que tem maior número de chances: 600 vagas. Os salários iniciais oferecidos pela Prefeitura de Juruti partem de R$ 1.500 e chegam a R$ 3.390, conforme o cargo.

Os valores da taxa de inscrição são de R$ 45 (ensino fundamental), R$ 50 (nível médio/técnico) e R$ 70 (superior). O pagamento do boleto bancário poderá ser efetuado até o dia 6 de dezembro.

Já em Chaves, no Marajó, a prefeitura oferece 540 vagas em cargos efetivos com escolaridade em níveis fundamental completo, fundamental incompleto, médio e superior. A taxa de inscrição custa R$45,00 para cargos em nível fundamental completo e fundamental incompleto; R$ 50,00 para cargos em nível médio e R$70,00 para o superior. A inscrição é online e segue aberta até o dia 05 de dezembro. Entre os cargos com salários mais altos estão o de Médico com R$3.500,00.

MAIS VAGAS

A Prefeitura de Jacareacanga, no baixo Amazonas, oferece 309 vagas para profissionais de todos os níveis escolares. Interessados devem preencher a ficha de cadastro, disponível no endereço eletrônico, até o dia 21 de novembro. Os valores da taxa de participação são de R$ 45 para ensino fundamental, R$ 50 para nível médio/técnico e R$ 60 para formação superior. As remunerações partem de R$ 1.994,30 e chegam a R$ 3.390,31.

Por fim, a Prefeitura de Tucuruí, no sudeste paraense, é quem oferece o maior salário: R$ 7,5 mil para cada um dos 6 aprovados ao cargo de procurador municipal. Os interessados em disputar uma das seis vagas de procurador de Tucuruí devem preencher inscrições no site da Fadesp, até o dia 16 de novembro; e pagar a taxa no valor de R$ 80.

CONFIRA ONDE ESTÃO AS VAGAS

Prefeitura de Juruti (Vários cargos)

São 600 vagas, para os níveis cargos efetivos com escolaridade superior, médio, fundamental completo e incompleto e salários de até R$ 3.390,00. Inscrições até 5 de dezembro. A taxa custa R$ 45,00 para os cargos de nível fundamental completo e incompleto; R$ 50,00 para os de nível médio e R$ 70,00 para o superior

Prefeitura de Chaves (Técnicos-Administrativos)

São 540 vagas, para todos os níveis, e salários de até R$ 3,5 mil. Inscrições até 5 de dezembro. A taxa de inscrição custa R$ 45,00 para cargos em nível fundamental completo e fundamental incompleto; R$ 50,00 para cargos em nível médio e R$70,00 para o superior.

Prefeitura de Jacareacanga (Vários cargos)

São 308 vagas, para os cargos de níveis Fundamental, Médio e Superior e salários até R$ 3.390,31. Inscrições até 21 de novembro. Para cargos de nível Fundamental, é cobrada a taxa de R$ 45,00, enquanto para Médio é R$ 50,00 e para Superior, R$ 60,00.

Prefeitura de Tucuruí (Procurador Municipal)

São 6 vagas, nível superior e salários de até R$ 7,5 mil, mais acréscimos de até 100% no vencimento, conforme Legislação da cidade de Tucuruí (foto). Inscrições até 09/01/2017.

A taxa de inscrição custa R$ 80,00.

CONCURSOS NO PARÁ

600 vagas – Prefeitura de Juruti é quem oferece o maior número de oportunidades de emprego.

R$ 7,5 mil – Salário oferecido pela prefeitura de Tucuruí para os 6 candidatos que conseguirem a aprovação para o cargo de procurador municipal.

