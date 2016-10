Concursos oferecem 2.586 vagas no Pará

Até o final deste ano, estarão em disputa, no Pará, 2.586 vagas em concursos públicos, para órgãos federais e prefeituras do interior do Estado. O concurso público da Petrobras Transporte S.A (Transpetro) é o que ofertará o maior número de vagas: 1.551, de nível superior, sendo 319 contratações reservadas a pessoas negras ou pardas e 1.410 para cadastro reserva (CR). Os profissionais irão atuar nos navios da Transpetro, em qualquer Unidade da Federação, conforme a necessidade do serviço.

As ofertas são para as carreiras de segundo oficial de máquinas (53 vagas + 530 Cadastro de Reserva) e segundo oficial de náutica (88 + 880 cadastro de Reserva), ambos com salário inicial de R$ 3.475,74, com garantia de ganhos de R$ 10.868,28. A inscrição ocorre no site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br) até o dia 31 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65. O concurso da Transpetro será constituído de prova objetiva e exame de capacitação física, que serão realizados em Belém, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Sebastião.

UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) também publicou edital de concurso público para provimento de 48 vagas para cargos da carreira de técnico-administrativo em educação. Desse total, três são reservadas a pessoas com deficiência e quatro para os negros. Os que possuem o Ensino Médio estão aptos às carreiras de assistente em administração (19 vagas), técnico de laboratório nas áreas de biologia (6), mecânica (2) e química (3), técnico de tecnologia da informação (4), técnico em audiovisual (2) e técnico em contabilidade (1). O salário inicial é de R$ 2.294,81. Nível superior é requisito para os postos de assistente social (2), engenheiro-eletricidade (1), fisioterapeuta (2), jornalista (1), médico veterinário (1), psicólogo (1), químico (1) e terapeuta ocupacional (2). A remuneração é de R$ 3.868,21.

As Inscrições serão aceitas a partir das 14h do dia 15 de outubro. A ficha de cadastro estará disponível no endereço eletrônico www.ceps.ufpa.br até o dia 14 de novembro. Os valores da taxa de participação do concurso da UFPA são de R$ 80 para nível médio e R$ 90 para formação superior. A avaliação objetiva será realizada nas cidades de Altamira, Belém, Breves, Cametá, Castanhal, Soure e Tucuruí – todas no Estado do Pará -, no dia 19 de fevereiro de 2017.

DOL(Luiz Flávio)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...