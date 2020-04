Concursos oferecem salários de até R$ 9.616,18

(Foto:Agência Brasil) – Confira os editais com oportunidades para todos os graus de escolaridade

O edital do processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Bonito, no Pará, foi retificado, com as inscrições prorrogadas para os dias 25 e 26 de abril, pelo site www.portalfadesp.org.br, no valor de R$ 60 a R$ 90. Serão preenchidas 171 vagas de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 3 mil, por carga horária de 30 e 40 horas semanais.

As oportunidades são para os cargos de bibliotecário (2), enfermeiro (7), engenheiro agrônomo (1), ambiental (1), florestal (1), agente de trânsito e transporte (4), fiscal ambiental (2), agente de vigilância à saúde (7), assistente administrativo (11), assistente social (5), professor de educação física (4), de séries iniciais (10), de atendimento educacional especializado (3), psicólogo (3), técnico em gestão ambiental (1), em gestão de meio ambiente (1), em enfermagem (10), em higiene dental (4), em laboratório (1) e em agronegócios (1), auxiliar de serviços gerais (21), de serviços operacionais (11), de saúde bucal (3), farmacêutico (2), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), secretário escolar (2), vigia (11), viveirista (1), nutricionista (3), odontólogo (8), pedagógico (6), pedreiro (6), procurador municipal (1), jardineiro (1), médico (7) e motorista (7).

Na seleção, haverá aplicação de provas objetivas para todos os cargos, com questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, legislação municipal, noções de informática, meio ambiente e conhecimentos específicos; além de prova de títulos e prova prática-profissional.

Serviço:

Concurso público da Prefeitura de Bonito

Inscrições: dias 25 e 26/04, pelo site www.portalfadesp.org.br

Taxa: entre R$ 60 e R$ 90

Salário: entre R$ 1.045 e R$ 3 mil

Vagas: 171

Até esta quarta-feira (15), estão abertas cinco vagas imediatas para o cargo de fiscal de tributos municipais e outras cinco oportunidades em cadastro reserva na Prefeitura de Barcarena, no Pará. A remuneração será de R$ 1.962,90 por jornada de trabalho de 40 horas semanais, além de benefícios, como adicional de tempo de serviço público e de qualificação. Pelo menos 5% das vagas serão reservadas aos candidatos com deficiência (PcD).

Como requisitos mínimos para o cargo, os profissionais devem ter diploma de graduação de nível superior correspondendo à denominação do cargo, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), com registro no órgão de classe quando necessário.

O candidato selecionado deverá fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante lançamento; controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos administrativos-fiscais; controlar circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes; e planejar, coordenar e dirigir órgãos da administração tributária.

As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira, no site www.fundacaocetap.com.br/informacoes/137, pagando taxa no valor de R$ 95. Terá isenção o candidato que possuir deficiência ou for hipossuficiente. A seleção será por meio de provas objetivas para todos os candidatos, e provas de títulos para quem for classificado na primeira etapa.

Serviço:

Concurso da Prefeitura de Barcarena

Inscrições: até 15/04, pelo site www.fundacaocetap.com.br/informacoes/137

Taxa: R$ 95

Salário: 1.962,90

Vagas: 5

Quem tiver interesse em ingressar na Aeronáutica do Brasil pode se inscrever no concurso público que vai selecionar 180 pessoas para o Curso Preparatório de Cadetes-do-Ar de 2021 (EA CPCAR 2021). São 160 vagas para o sexo masculino e 20 vagas para o feminino, sendo que há reserva de 20% para os candidatos negros.

Para participar é necessário ter mais de 14 anos e não completar 19 anos até 31 de dezembro de 2021. Se menor de 18 anos de idade, o candidato deve estar autorizado por seu responsável legal para realizar as provas escritas e, caso seja convocado para prosseguimento no certame, precisa estar autorizado a participar das etapas subsequentes: inspeção de saúde; exame de aptidão psicológica; teste de avaliação do condicionamento físico; procedimento de heteroidentificação; validação documental; e matrícula no curso.

As inscrições no concurso podem ser realizadas até 21 deste mês, pelos sites www.fab.mil.br e ingresso.afaepcar.aer.mil.br, com taxa de R$ 60. As provas escritas, com questões de língua portuguesa, matemática, língua inglesa e redação, serão aplicadas no dia 5 de julho, nas cidades de Belém (PA), Recife(PE), Natal (RN), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Barbacena (MG), São Paulo (SP), Pirassununga (SP), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO), nos locais divulgados a partir do dia 17 de junho.

Durante a realização do curso, o aluno terá remuneração, alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária. No momento da matrícula, o candidato será declarado militar da ativa. O aluno que concluir com aproveitamento o curso terá certificado de conclusão do ensino médio e do próprio CPCAR. Assim, poderá ingressar no primeiro ano do Curso de Formação de Oficiais Aviadores. Se ingressar, será aspirante a oficial, com salário de R$ 7.315.

Serviço:

Concurso público da Aeronáutica

Inscrições: até 21/04, nos sites www.fab.mil.br e ingresso.afaepcar.aer.mil.br

Taxa: R$ 60

Vagas: 180

Estão abertas, até esta terça-feira (14), as inscrições para o concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) da cidade de Canaã dos Carajás, no Pará, que vai preencher 53 vagas e formar cadastro de reserva em diversos cargos de nível fundamental, médio e técnico. Para se inscrever, basta preencher formulário no site www.ivin.com.br e pagar taxa entre R$ 63,07 e R$ 85,66.

Para candidatos de nível fundamental completo, as vagas são para mantenedor de reservatório (9) e mantenedor de estação de tratamento de esgoto (10). Já no nível médio ou técnico há vagas para agente de serviços administrativos (3), encanador (5), agente de serviços técnico em química (2), agente de serviços técnicos ambientais (1), agente técnico em saneamento (5), agente técnico em segurança do trabalho (1), desenhista projetista (1) e operador de estação de tratamento de água (16). As remunerações variam entre R$ 1.075,12 e R$ 2.352,12, por jornada de trabalho de 40 horas por semana.

A seleção, de duas etapas, será por meio de provas escritas objetivas para todos os cargos; prova prática para os cargos de operador de estação de tratamento de água, agente técnico em química, agente técnico em meio ambiente, agente técnico em saneamento e agente técnico em segurança do trabalho.

Serviço:

Concurso do Saae de Canaã dos Carajás

Inscrições: até 14/04, pelo site www.ivin.com.br

Taxa: entre R$ 63,07 e R$ 85,66

Salário: entre R$ 1.075,12 e R$ 2.352,12

Vagas: 53

Três vagas são oferecidas até o próximo mês, pela Universidade Federal do Pará (UFPA), na carreira do magistério superior, para ocupar a função de professor adjunto. As oportunidades são para as disciplinas de saúde coletiva (1), composição e arranjo/música e informática (1) e língua portuguesa (1). É preciso ter graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado, e o salário oferecido é de R$ 9.616,18, por jornada de trabalho de 40 horas semanais, além de auxílio-alimentação de R$ 458, entre outros benefícios. Será reservado um percentual de 5% das vagas oferecidas para os candidatos com deficiência, desde que as atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Também são reservadas 20% das vagas de cada área para candidatos negros.

As inscrições podem ser realizadas no site www.ceps.ufpa.br, até o dia 11 de maio, com taxa de participação no valor de R$ 180, que pode ser paga até o dia 13 de maio. O concurso terá prova escrita, prova didática, memorial, avaliação de títulos e prova prática para as disciplinas de saúde coletiva e composição e arranjo/música e informática. O calendário completo e os locais de realização das provas serão disponibilizados no site www.ceps.ufpa.br, podendo haver alteração das datas.

Serviço:

Concurso público da UFPA

Inscrições: até 11/05, pelo site www.ceps.ufpa.br

Taxa: R$ 180

Salário: R$ 9.616,18

Vagas: 3

