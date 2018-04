Concursos ofertam 581 vagas no Pará

Estão definidas as organizadoras dos concursos da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) e Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). O Instituto AOCP será responsável pelos certames do Hospital das Clínicas e Santa Casa e o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) pelo do Hemopa.

A Secretaria de Estado de Administração (Sead) publicou ontem o termo de homologação do procedimento licitatório, confirmando a escolha. As empresas serão responsáveis pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado final das seleções desses órgãos de Saúde Pública, além da elaboração, impressão e aplicação de provas, além dos demais atos necessários à efetivação dos referidos concursos.

O Hospital de Clínicas vai preencher 148 vagas, sendo 116 de nível superior, com salário de R$ 3.247,70, e 32 de nível médio, com remuneração de R$ 1.004,95. A Santa Casa vai abrir 330 postos, sendo 186 para nível superior e 144 para nível médio, com salários de R$ 3.247,70 e R$ 1.004,96, respectivamente. Quanto ao certame do Hemopa, o mesmo deve oferecer 103 vagas, sendo 43 para nível superior e 60 para nível médio, com remuneração de R$ 3.247,70 e R$ 1.004,97, respectivamente.



(Diário do Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...