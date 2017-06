Condel da Sudam define prioridades para Amazônia

Melhor definição de prioridades para a aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) para o resto deste ano, e ainda a nomeação de uma ouvidoria para o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), estiveram entre os principais pontos da pauta aprovada na 16ª reunião do Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Na prática, significa mais recursos para o setor produtivo da região amazônica, com a novidade de incluir também o setor energético. A reunião, no auditório da Sudam, foi presidida pelo superintendente do órgão, Paulo Roberto Correia, e mediada pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

Para este ano, os fundos regionais FDA e FNO dispõem juntos de R$ 5,7 bilhões para investimentos, e com os ajustes o setor energético poderá ter financiamento desses fundos para projetos de geração de energia de todos os portes, bem como transmissão e distribuição. Já para a ouvidoria do FNO foi nomeada Ana Carla Freitas Barbosa, com a missão de tornar mais fácil a interlocução com o setor produtivo, ajudando na solução das questões que surgirem relacionadas aos projetosem tramitação e aos já consolidados que porventura precisem de maior celeridade em renegociações e outras demandas.

O superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia, destacou a presença na reunião de representantes de praticamente todos os Estados da Amazônia, além de representantes do Congresso Nacional, na discussão e aprovação dos quase 100 pontos da pauta. “Ter toda essa representatividade é de fundamental importância para que as propostas de desenvolvimento para a nossa região possam caminhar de forma linear, para que possamos construir de fato uma nova realidade nos estados da Amazônia”, destacou.

O ministro Helder Barbalho também reforçou a importância da união entre os Estados. “Esse é um encontro dos que legitimamente tem a obrigação de construir políticas públicas de desenvolvimento para a Amazônia, para que possam garantir que nossa região cresça e se desenvolva com a legitimidade do debate que tem a presença da sociedade, dos municípios, dos governos estaduais e claro, do governo federal, e da nossa parte, não mediremos esforços no sentido de unificar o trabalho pela nossa região”, afirmou o ministro.

APOIO

Ao usar a palavra, o vice-governador do Pará, Zequinha Marinho, falou da importância da representatividade do Condel e do apoio da Sudam aos estados, em especial por conta da grave crise financeira que tomou conta do País. “Em um momento de crise como esse, que deixou muitos estados quebrados, esse apoio que a Sudam tem dado à região e ao Pará é fundamental para o equilíbrio necessário à retomada do desenvolvimento”, afirmou.

