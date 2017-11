Condenado, Dirceu é filmado dançando em festa em Brasília

José Dirceu é filmado dançando em festa de aniversário © Reprodução José Dirceu é filmado dançando em festa de aniversário

O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi filmado dançando com sua esposa em uma festa em Brasília. O petista foi condenado durante a Operação Lava Jato e é monitorado por tornozeleira eletrônica desde maio. A festa, com direito a roda de samba, era a comemoração do aniversário de sua esposa, Simone Tristão. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha (PT), um dos condenados no escândalo do Mensalão, também marcou presença. As informações são do jornal O Estado de São Paulo.

Dirceu foi sentenciado por Sergio Moro em duas ações penais. Em uma delas a 20 anos e 10 meses de prisão por corrupção, lavagem e de pertinência a organização criminosa. Em outro, pegou 11 anos e 3 meses de prisão.

A defesa do ex-ministro, Roberto Podval, afirmou que seu cliente responde em liberdade e “tem o direito de comparecer a qualquer comemoração, inclusive a de sua mulher”.

Assista ao vídeo:

Por VEJA.com biancalemos

