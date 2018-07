Condenado é preso 12 anos após estuprar criança no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após inquérito iniciado pela Polícia, uma denúncia contra o então acusado foi oferecida pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, do Ministério Público do Pará (MPPA). Agora preso, deve cumprir a pena de nove anos.

O crime aconteceu em janeiro de 2006 no bairro do Marco. Segundo a Polícia, Edson era vizinho da vítima e a levou para casa onde morava para cometer os abusos. A criança foi abusada e sofreu ameaças de agressão física. Após conseguir sair, a vítima contou à mãe, que denunciou o abuso à Polícia.

You May Also Like