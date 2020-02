Condenado por feminicídio é preso pela PRF durante fiscalização — Foto: Divulgação/PRF

Ele foi identificado durante abordagem da PRF na BR-230 por apresentar sintomas de embriaguez enquanto dirigia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 38 anos com mandado de prisão por feminicídio expedido, em Marabá, sudeste do Pará, na última quarta-feira (26). Ele foi abordado no km-121 da rodovia BR-230 por apresentar sintomas de embriaguez.

De acordo com a PRF, durante a checagem no sistema de banco de mandados, os agentes descobriram que o homem possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime pela morte de uma mulher em 2018, em são Geraldo do Araguaia.

A pena imposta para ele era de mais de 11 anos de reclusão que ainda não tinha sido cumprida. O homem foi encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Marabá para dar início os procedimentos.

