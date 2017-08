Condenado por matar filha de 5 meses por se irritar com choro é preso em Rondonópolis

Dois foragidos da Justiça tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, hoje, durante a operação “Sem Cessar”. A ação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) de Rondonópolis.

Um dos suspeitos estava com mandado de prisão por condenação decretado pela Justiça do Pará pelo homicídio qualificado de sua própria filha, na época com 5 meses de vida. O crime ocorreu em janeiro de 2009, quando o caminhoneiro espancou e jogou a filha contra a parede após se irritar com o choro da criança.

Condenada por tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul, a mulher também teve o mandado de prisão cumprido. Após os policiais receberem informações sobre o paradeiro da traficante, a foragida foi localizada em um restaurante próximo a BR-364, onde teve a ordem de prisão cumprida.

Fonte: Só Notícias.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...